این تهدیدها می‌توانند کشور را به سمت بی‌ثباتی بیشتر سوق دهند، اما در عین حال زمینه‌ساز شکل‌گیری تغییرات بنیادین نیز هستند.

امروز نیز بسیاری از ایرانیان، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، به این باور رسیده‌اند که جمهوری اسلامی توان حل بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی کشور را ندارد. اما پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان از وضع موجود به سوی یک نظام مردمی، آزاد و دموکراتیک حرکت کرد؟

هر تحول سیاسی بزرگ، بدون شناخت دقیق شرایط موجود، تعیین هدف روشن، و طراحی مسیر رسیدن به آن، یا شکست می‌خورد یا به هرج‌ومرج و بازتولید استبداد منتهی می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که تغییر حکومت، اگر فاقد استراتژی مشخص و اجماع ملی باشد، می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای مردم و آینده کشور ایجاد کند.

1.2 فرصت‌ها

در کنار تهدیدها، فرصت‌های مهمی نیز برای گذار به یک نظام دموکراتیک وجود دارد:

رشد آگاهی عمومی،

گسترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آزاد،

تجربه اعتراضات سراسری،

افزایش همبستگی میان اقشار مختلف جامعه،

حضور میلیون‌ها ایرانی متخصص در خارج از کشور،

کاهش مشروعیت ایدئولوژیک حکومت،

افزایش توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران.

این عوامل می‌توانند پایه‌های یک حرکت ملی برای تغییر را شکل دهند.

1.3 نقاط ضعف جمهوری اسلامی

مهم‌ترین نقاط ضعف ساختار کنونی عبارتند از:

وابستگی شدید مشروعیت حکومت به ابزارهای امنیتی،

ناکارآمدی مدیریتی،

اختلافات داخلی میان جناح‌های حکومتی،

فساد سیستماتیک،

وابستگی اقتصاد به نفت،

ناتوانی در جذب سرمایه و اعتماد عمومی،

فاصله عمیق با نسل جدید.

حکومتی که برای حفظ خود بیش از رضایت مردم به سرکوب وابسته شود، در بلندمدت با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد.

1.4 نقاط قوت جمهوری اسلامی

هر استراتژی موفق باید نقاط قوت حریف را نیز بشناسد. مهم‌ترین نقاط قوت جمهوری اسلامی عبارتند از:

ساختار امنیتی و نظامی سازمان‌یافته،

کنترل بخش مهمی از رسانه‌ها و منابع مالی،

تجربه طولانی در مهار بحران‌ها،

نبود اتحاد کامل در اپوزیسیون،

نگرانی بخشی از جامعه از هرج‌ومرج و جنگ داخلی.

نادیده گرفتن این واقعیت‌ها می‌تواند هر حرکت سیاسی را با شکست روبه‌رو کند.

2. چشم‌انداز مطلوب

استراتژی تغییر رژیم بدون تعریف دقیق «ایران مطلوب» ناقص خواهد بود. بسیاری از اختلافات اپوزیسیون ناشی از تمرکز بر گذشته و رقابت بر سر قدرت است، نه توافق بر آینده.

چشم‌انداز مطلوب می‌تواند بر پایه اصول زیر شکل گیرد:

جمهوری دموکراتیک مبتنی بر رأی مردم،

جدایی دین از حکومت،

انتخابات آزاد و گردش مسالمت‌آمیز قدرت،

استقلال قوه قضائیه،

آزادی احزاب، رسانه‌ها و تشکل‌های مدنی،

تمرکز بر توسعه اقتصادی و رفاه مردم،

حفظ تمامیت ارضی ایران،

برابری حقوق همه شهروندان بدون تبعیض قومی، مذهبی یا جنسیتی،

تعامل سازنده با جهان.

در چنین ساختاری، هیچ فرد یا گروهی نباید فراتر از رأی مردم قرار گیرد.

3. راه‌های رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب

گذار سیاسی در ایران احتمالاً نه صرفاً از طریق اعتراض خیابانی، نه صرفاً فشار خارجی، و نه صرفاً فروپاشی داخلی رخ خواهد داد؛ بلکه نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف خواهد بود.

3.1 نافرمانی مدنی

اعتصابات، تحریم‌های مدنی، اعتراضات سازمان‌یافته و مقاومت بدون خشونت می‌توانند هزینه ادامه وضع موجود را افزایش دهند.

3.2 اتحاد اپوزیسیون

یکی از مهم‌ترین موانع تغییر، پراکندگی مخالفان جمهوری اسلامی است. بدون ایجاد یک جبهه فراگیر، امکان تبدیل نارضایتی عمومی به تغییر سیاسی پایدار دشوار خواهد بود.

اتحاد به معنای حذف اختلافات نیست؛ بلکه به معنای توافق بر اصول مشترک است، از جمله:

پذیرش رأی مردم،

نفی خشونت و انتقام‌گیری،

حفظ تمامیت ارضی ایران،

تعهد به دموکراسی و حقوق بشر.

اپوزیسیون باید به جای رقابت زودهنگام بر سر قدرت، بر ایجاد «قواعد بازی دموکراتیک» تمرکز کند.

3.3 فشار بین‌المللی

فشارهای سیاسی و حقوق بشری جامعه جهانی می‌تواند توان سرکوب حکومت را محدود کند، اما تغییر پایدار تنها زمانی ممکن است که بر پایه خواست مردم ایران شکل گیرد.

وابستگی کامل به مداخله خارجی نه‌تنها مشروعیت حرکت ملی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند کشور را وارد چرخه‌ای از بحران و وابستگی کند.

3.4 فروپاشی درونی

ادامه بحران‌های اقتصادی، اختلافات داخلی، و کاهش مشروعیت می‌تواند ساختار حکومت را از درون دچار فرسایش کند. اما در صورت نبود آلترناتیو منسجم، این وضعیت ممکن است به بی‌ثباتی خطرناک منجر شود.

به همین دلیل، وجود یک آلترناتیو ملی و فراگیر پیش از هر تحول بزرگ ضروری است.

4.الزامات موفقیت استراتژی تغییر رژیم

برای موفقیت هر استراتژی، چند شرط اساسی لازم است:

ایجاد اعتماد میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون،

پرهیز از شخصیت‌محوری،

ارائه برنامه روشن برای دوران گذار،

جلوگیری از خشونت و جنگ داخلی،

جلب اعتماد اقوام، مذاهب و اقشار مختلف،

حفظ انسجام ملی،

تمرکز بر منافع ملی به جای رقابت‌های ایدئولوژیک.

5. نتیجه‌گیری

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک استراتژی ملی برای عبور از بحران است. این استراتژی باید بر پایه واقع‌بینی، اتحاد، و مشارکت مردم شکل گیرد، نه احساسات مقطعی یا رقابت‌های فرسایشی سیاسی.

تغییر پایدار زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که نیروهای مختلف سیاسی بپذیرند آینده ایران مهم‌تر از سهم هر گروه در قدرت است.

اگر اپوزیسیون بتواند بر اصول مشترکی مانند آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، و حق انتخاب مردم توافق کند، امکان شکل‌گیری یک آلترناتیو واقعی و ملی فراهم خواهد شد.

مسیر آینده ایران، نه از راه حذف یکدیگر، بلکه از راه همکاری برای ساختن کشوری آزاد، آباد و مبتنی بر اراده مردم خواهد گذشت.