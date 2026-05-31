بی بی سی - مسعود پیاهو که ویدئوی معترض نشسته مقابل نیروهای یگان ویژه در مقابل پاساژ علاءالدین را منتشر کرد، به گفته وکیلش به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
انتشار این ویدیو در در آغاز اعتراضات دی ماه سال گذشته بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشت.
حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو به وبسایت خبری امتداد گفت: «بازداشت موکل من به پیش از هجدهم و نوزدهم دی ماه سال گذشته و اعتراضات اقتصادی در بازار برمیگردد. موکل من در حال کار در بازاری بود که به خیابان جمهوری مشرف است. شخصی در مقابل مامورین نیروی انتظامی مینشیند و مسعود یک فیلم کوتاه به صورت ناخودآگاه از آن صحنه ضبط میکند.»
🎥 تصاویر و ویدیوهایی از حرکت نمادین یک معترض در تهران به سرعت در حال انتشار در شبکههای اجتماعی است. در یک ویدیو، فرد معترض در برابر نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی روی زمین نشسته است. کاربران شبکههای اجتماعی این حرکت را یادآور اعتراضات در میدان تیانآنمن چین دانستهاند که طی آن... pic.twitter.com/r3lz82zAy1-- ایران وایر (@iranwire) December 29, 2025
به گفته وکیل آقای پیاهو، «او به هیچ عنوان قصد انتشار ویدیو در بیرون از کشور را نداشته و صرفا برای یک تعداد مختصری از دوستانش در استوری خصوصی اینستاگرامش منتشر کرده است.»
با این وجود، به گفته این وکیل دادگستری، حکم ۱۰ سال حبس مسعود پیاهو بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی در دیوان عالی کشور تایید شده و در آستانه اجرا قرار دارد.