حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو به وبسایت خبری امتداد گفت: «بازداشت موکل من به پیش از هجدهم و نوزدهم دی ماه سال گذشته و اعتراضات اقتصادی در بازار برمی‌گردد. موکل من در حال کار در بازاری بود که به خیابان جمهوری مشرف است. شخصی در مقابل مامورین نیروی انتظامی می‌نشیند و مسعود یک فیلم کوتاه به صورت ناخودآگاه از آن صحنه ضبط می‌کند.»

🎥 تصاویر و ویدیوهایی از حرکت نمادین یک معترض در تهران به سرعت در حال انتشار در شبکه‌های اجتماعی است. در یک ویدیو، فرد معترض در برابر نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی روی زمین نشسته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی این حرکت را یادآور اعتراضات در میدان تیان‌آن‌من چین دانسته‌اند که طی آن... pic.twitter.com/r3lz82zAy1 -- ایران وایر (@iranwire) December 29, 2025