Sunday, May 31, 2026

صفحه نخست » مردی که ویدیوی معترض نشسته مقابل یگان ويژه را منتشر کرد به «۱۰ سال حبس محکوم شد»

motarez.jpgبی بی سی - مسعود پیاهو که ویدئوی معترض نشسته مقابل نیروهای یگان ویژه در مقابل پاساژ علاءالدین را منتشر کرد، به گفته وکیلش به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

انتشار این ویدیو در در آغاز اعتراضات دی ماه سال گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.

حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو به وبسایت خبری امتداد گفت: «بازداشت موکل من به پیش از هجدهم و نوزدهم دی ماه سال گذشته و اعتراضات اقتصادی در بازار برمی‌گردد. موکل من در حال کار در بازاری بود که به خیابان جمهوری مشرف است. شخصی در مقابل مامورین نیروی انتظامی می‌نشیند و مسعود یک فیلم کوتاه به صورت ناخودآگاه از آن صحنه ضبط می‌کند.»

به گفته وکیل آقای پیاهو، «او به هیچ عنوان قصد انتشار ویدیو در بیرون از کشور را نداشته و صرفا برای یک تعداد مختصری از دوستانش در استوری خصوصی اینستاگرامش منتشر کرده است.»

با این وجود، به گفته این وکیل دادگستری، حکم ۱۰ سال حبس مسعود پیاهو بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی در دیوان عالی کشور تایید شده و در آستانه اجرا قرار دارد.

