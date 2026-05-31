خبرنامه گویا - بی‌بی‌سی فارسی در یک گزارش تصویری به واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی درباره عکس‌های مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تاج‌محل پرداخت. بخش قابل توجهی از این گزارش به واکنش کنسولگری جمهوری اسلامی در حیدرآباد اختصاص داشت؛ نهادی که با لحنی کنایه‌آمیز اعلام کرد اگر روبیو «تاریخ این بنا را می‌دانست»، شاید برای عکس گرفتن در آنجا نمی‌ایستاد.

این گزارش در حالی منتشر شد که واکنش کنسولگری جمهوری اسلامی عملاً در راستای تمسخر وزیر خارجه آمریکا و برجسته کردن روایت رسمی تهران از پیشینه تاریخی تاج‌محل بود. بی‌بی‌سی فارسی بدون پرداختن به ابعاد سیاسی این موضع‌گیری، آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین واکنش‌های مطرح‌شده در فضای مجازی بازتاب داد.

منتقدان بی‌بی‌سی فارسی می‌گویند این نوع پوشش خبری با برخی گزارش‌های اخیر این رسانه قابل مقایسه است. آنها به ویدئوی منتشرشده در روزهای گذشته اشاره می‌کنند که در آن حضور برخی مخالفان جمهوری اسلامی در تجمع‌های مرتبط با جریان‌های راست‌گرا در بریتانیا مورد بررسی قرار گرفته بود. در این گزارش، استفاده برخی شرکت‌کنندگان از تصاویر رضا پهلوی و پرچم‌های شیر و خورشید به عنوان بخشی از شواهد مطرح شد و از «همگرایی» میان هواداران پادشاهی و جریان‌های راست‌گرای اروپایی سخن به میان آمد. منتقدان همچنین یادآور می‌شوند که بخشی از جریان‌های سیاسی که در رسانه‌های جریان اصلی غربی در چارچوب «راست‌گرا» یا «راست افراطی» توصیف می‌شوند، از جمله حزب رفورم بریتانیا، در انتخابات محلی اخیر این کشور موفق به کسب بیشترین سهم آرا در میان احزاب شرکت‌کننده شدند.

اقدامات جنجالی گروهی از پادشاهی‌خواهان؛ از لباس مشکی و نشان ساواک تا همراهی با راستگرایان تندرو

در این گزارش مشخص نبود همه افراد حاضر در این تجمع‌ها الزاماً سلطنت‌طلب یا متعلق به یک جریان سیاسی واحد بوده‌اند، اما پوشش بی‌بی‌سی فارسی بر پیوند دادن این تجمع‌ها به «راست افراطی» متمرکز بود. بازتاب گسترده واکنش کنسولگری جمهوری اسلامی به عکس مارکو روبیو در تاج‌محل نیز در امتداد همین الگوی انتخاب سوژه و زاویه روایت قابل ارزیابی است.

نمونه‌هایی از جریان‌های چپ افراطی که کمتر در کانون توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند:

نمونه‌هایی از جریان‌های چپ افراطی که کمتر در کانون توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند:



توی این کلیپ این هم‌میهن ایرانی ما که خیلی ناراحت و عصبانی هست به چپی‌های می‌گه:

«جمهوری اسلامی مردم ما رو قتل عام کرده و شما دارید ازش حمایت می‌کنید؟

