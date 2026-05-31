Sunday, May 31, 2026

صفحه نخست » بی‌بی‌سی فارسی و جنگ روایت‌ها؛ از روبیو تا رضا پهلوی

marcoRP.jpgخبرنامه گویا - بی‌بی‌سی فارسی در یک گزارش تصویری به واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی درباره عکس‌های مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تاج‌محل پرداخت. بخش قابل توجهی از این گزارش به واکنش کنسولگری جمهوری اسلامی در حیدرآباد اختصاص داشت؛ نهادی که با لحنی کنایه‌آمیز اعلام کرد اگر روبیو «تاریخ این بنا را می‌دانست»، شاید برای عکس گرفتن در آنجا نمی‌ایستاد.

این گزارش در حالی منتشر شد که واکنش کنسولگری جمهوری اسلامی عملاً در راستای تمسخر وزیر خارجه آمریکا و برجسته کردن روایت رسمی تهران از پیشینه تاریخی تاج‌محل بود. بی‌بی‌سی فارسی بدون پرداختن به ابعاد سیاسی این موضع‌گیری، آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین واکنش‌های مطرح‌شده در فضای مجازی بازتاب داد.

bbcrubio.jpgمنتقدان بی‌بی‌سی فارسی می‌گویند این نوع پوشش خبری با برخی گزارش‌های اخیر این رسانه قابل مقایسه است. آنها به ویدئوی منتشرشده در روزهای گذشته اشاره می‌کنند که در آن حضور برخی مخالفان جمهوری اسلامی در تجمع‌های مرتبط با جریان‌های راست‌گرا در بریتانیا مورد بررسی قرار گرفته بود. در این گزارش، استفاده برخی شرکت‌کنندگان از تصاویر رضا پهلوی و پرچم‌های شیر و خورشید به عنوان بخشی از شواهد مطرح شد و از «همگرایی» میان هواداران پادشاهی و جریان‌های راست‌گرای اروپایی سخن به میان آمد. منتقدان همچنین یادآور می‌شوند که بخشی از جریان‌های سیاسی که در رسانه‌های جریان اصلی غربی در چارچوب «راست‌گرا» یا «راست افراطی» توصیف می‌شوند، از جمله حزب رفورم بریتانیا، در انتخابات محلی اخیر این کشور موفق به کسب بیشترین سهم آرا در میان احزاب شرکت‌کننده شدند.

در این گزارش مشخص نبود همه افراد حاضر در این تجمع‌ها الزاماً سلطنت‌طلب یا متعلق به یک جریان سیاسی واحد بوده‌اند، اما پوشش بی‌بی‌سی فارسی بر پیوند دادن این تجمع‌ها به «راست افراطی» متمرکز بود. بازتاب گسترده واکنش کنسولگری جمهوری اسلامی به عکس مارکو روبیو در تاج‌محل نیز در امتداد همین الگوی انتخاب سوژه و زاویه روایت قابل ارزیابی است.

نمونه‌هایی از جریان‌های چپ افراطی که کمتر در کانون توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند:

***

مطلب قبلی...
motarez.jpg
مردی که ویدیوی معترض نشسته مقابل یگان ويژه را منتشر کرد به «۱۰ سال حبس محکوم شد»
مطلب بعدی...
roostayee.jpg
سهم سهیلای اعدام شده از صدها میلیارد دلار تاسیسات غنی سازی اورانیوم

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv31.jpg
کشف حجاب مسعود پزشکیان
one31-2.jpg
کلاه عجیب عاطفه رضوی در مراسم تقدیر از امدادگران هلال احمر
daily31.jpg
صبح در آسمان، شب در خیابان با یلدا پایلوت
one6.jpg
سارینا سادات حسینی نوه خواهر قاسم سلیمانی که در امریکا بازداشت شد
oholic31.jpg
چرا همه بلاگرهای ایرانی به دبی مهاجرت می‌کنند؟
one31-1.jpg
دیدار کانیه وست با اردوغان در استانبول
daily30.jpg
نکاتی درباره بیژن کیان عضو سابق دولت انتقالی دونالد ترامپ
goftar30.jpg
فاطمه مسعودی‌فر؛ بازیگر «جیران» با استایلی متفاوت در اکران مردمی «گل سنگ»

از سایت های دیگر

سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس
ویدیو: توزیع کاندوم و داروهای ضروری با پهپاد
داوری درباره ساواکی که نتوانست در مقابله با شورش ۵۷ موفق شود
میوه و سبزی که خطر مرگ از بیماری قلبی را کاهش می‌دهند

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
بازگشت مهناز افشار به سینما با «قرار نوامبر»
euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
مردان دور میز مذاکره!
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
goftar6-2.jpg
تصاویری که مسعود بهنود همراه دخترش بامداد و نوه اش آريا منتشر کرد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy