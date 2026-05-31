صفحه نخست » فیلم | کافه‌ای که به اتهام «ترویج شیطان‌پرستی» پلمب شد

valiasr.jpgدویچه وله - رسانه‌های ایران از پلمب یک کافه در منطقه ولیعصر تهران توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ خبر دادند.

پلیس اماکن، این کافه را به "ترویج فرقه‌های انحرافی" متهم کرده و گفته "این کافه با برگزاری برنامه‌هایی با ظاهر موسیقی غربی، بستری برای حرکات نابهنجار" و "تحرکات شیطانی" فراهم کرده بود.

بر اساس ادعای پلیس اماکن، مشتریان این کافه، "شامل دختران و پسران جوان، در وضعیتی غیرطبیعی و با حرکاتی عجیب و غریب مشاهده شده بودند".

طبق ادعای رسانه‌های حکومتی ایران، ماموران پلیس اماکن، "دستور پلمب واحد صنفی را صادر کردند".

ویدئوی ۱۴ ثانیه‌ای بدون صدایی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، سالنی شلوغ را نشان می‌دهد که در آن چند نفر در حال نواختن گیتار هستند و برخی از حاضران نیز ظاهرا هم‌زمان با موسیقی سر تکان می‌دهند.

ایجاد محدودیت‌ها و مقابله حکومت با آزادی‌های اجتماعی در هفته‌های اخیر به ویژه پس از برقراری آتش‌بس شکننده میان جمهوری اسلامی با آمریکا شدت گرفته است. جمهوری اسلامی در میانه جنگ، سعی کرده بود با سهل‌گیری‌های بی‌سابقه، از جمله گاهی با عدم مداخله در پوشش و حجاب اجباری، به ویژه در تجمعات حکومتی، از خود چهره‌ای معتدل نمایش دهد.

