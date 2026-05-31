ایندیپندنت فارسی - ویدیوی منتشرشده از آبهای نزدیک سواحل عمان، یک مین دریایی شناور را در یکی از مسیرهای مورد استفاده کشتیهای تجاری برای عبور از تنگه هرمز نشان میدهد.
مینگذاری در مسیر عبور کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان را افزایش داده است.
کارشناسان هشدار میدهند وجود مینهای دریایی در مسیرهای تجاری میتواند خطر جدی برای کشتیها و تجارت جهانی ایجاد کند.
تنگه هرمز محل عبور بخش قابلتوجهی از صادرات نفت جهان است و هرگونه تهدید امنیتی در این منطقه میتواند بر بازارهای جهانی انرژی تاثیر بگذارد.
An Iranian naval mine was spotted in waters near Oman in the Strait of Hormuz, with OSINT reports suggesting it may be a 300 kg Maham-3 mine. pic.twitter.com/fxTvMUM7rS-- RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) May 31, 2026
