Sunday, May 31, 2026

صفحه نخست » اختصاصی ایران اینترنشنال: پزشکیان استعفا داد

31.jpg ایران اینترنشنال - اختصاصی : یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال خبر داد که مسعود پزشکیان، رییس دولت، با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کناره‌گیری از سمت خود شد.

یک مقام آگاه در ایران که به شرط ناشناس ماندن با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کرد، گفت که پزشکیان در این نامه که طی ساعات گذشته ارسال شده، با لحنی کم‌سابقه و انتقادی هشدار داده است که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.

هنوز روشن نیست که مجتبی خامنه‌ای با استعفای رییس‌ دولت موافقت خواهد کرد یا خیر، اما محتوای نامه از شکافی عمیق و بی‌سابقه در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

پزشکیان در این نامه تاکید کرده که رییس‌جمهوری و دولت در عمل از روند تصمیم‌گیری‌های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شده‌اند و خلاء ناشی از این وضعیت، زمینه را برای در دست گرفتن امور از سوی جریان‌های افراطی در سپاه پاسداران فراهم کرده است.

او همچنین تصریح کرده است که در چنین شرایطی امکان اداره دولت و انجام مسئولیت‌های قانونی خود را ندارد و به همین دلیل خواستار کناره‌گیری فوری شده است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های گذشته کشمکشی مستمر میان دولت و نهادهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی جریان داشته است. ایران اینترنشنال پیش‌تر نیز گزارش داده بود که سپاه پاسداران به‌تدریج بسیاری از اختیارات نهاد ریاست‌جمهوری را محدود کرده و در عمل کنترل بخش‌های کلیدی حکومت را در دست گرفته است.

هشتم فروردین گزارش‌هایی از بروز اختلاف‌های جدی میان پزشکیان و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته می‌شود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شده بود.

منابع آگاه در گفت‌وگو ایران‌اینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلاف‌ها خواندند. سه روز بعد، گزارش‌هایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بن‌بست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقام‌های کشته‌شده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد.

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود وحیدی به‌صراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پست‌های کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی به‌طور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.

به گفته منابع مطلع، این وضعیت باعث شده است دولت پزشکیان در بن‌بستی سیاسی و اجرایی گرفتار شود؛ بن‌بستی که نه امکان پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک را فراهم می‌کند و نه اجازه تکمیل و اعمال تغییرات مورد نظر در ساختار کابینه را می‌دهد.

برنامه مجید واشقانی توقیف شد

