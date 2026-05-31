ایران اینترنشنال - اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز درباره جمهوری اسلامی و در پاسخ به اینکه آیا دونالد ترامپ «کار را تمام خواهد کرد»، گفت: «اگر "تمام کردن کار" به این معنا باشد که مطمئن شویم تنگه هرمز باز است، اورانیومِ با غنای بالا را به دست میآوریم و جمهوری اسلامی سلاح هستهای ندارد، پس این یعنی کار تمام شده است.»
بسنت تاکید کرد: «برای اینکه کاملا روشن باشد، چه از طریق مداخله نظامی، چه محاصره، یا چه فشار اقتصادی، این نخستین بار است که ایرانیها در طول ۴۷ سال گذشته حاضر شدهاند درباره نداشتن سلاح هستهای گفتوگو کنند. این یک موضوع ممنوعه بود. و حالا برای نخستین بار، به لطف ترامپ، روی میز مذاکره قرار گرفته است.»
نیویورکتایمز: ترامپ شروط چارچوب توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را سختگیرانهتر کرد
نیویورکتایمز به نقل از سه مقام آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شروط چارچوب احتمالی توافق برای پایان دادن به جنگ ایران را سختگیرانهتر کرده است.
نسخه اصلاحشده این پیشنهاد برای بررسی دوباره به تهران ارسال شده است.
دو مقام به نیویورکتایمز گفتند ترامپ نسبت به بخشهایی از توافق که شامل آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران میشود، نگرانی دارد.
ترامپ پیشتر نیز بهشدت از باراک اوباما، رییسجمهور پیشین آمریکا، به دلیل آزادسازی بخشی از داراییهای ایران در چارچوب برجام انتقاد کرده بود.
