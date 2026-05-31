ایندیپندنت فارسی - تصاویر منتشرشده از سوی یک زوج جوان ایرانی از خانهشان پیش و پس از جنگ، با واکنش احساسی بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی مواجه شد.
این زوج که صفحهای برای ارائه خدمات نگهداری از گیاهان و باغبانی در اینستاگرام دارند، پس از وصل دوباره اینترنت در ایران، با انتشار تصاویری از تخریب گسترده منزلشان نوشتند: «آنهایی که منتظر جنگ هستند را نمیفهمم. جنگ، یک دهان بزرگ است که همه چیز را قورت میدهد؛ خواهران و برادرانمان را، سفرههای خالیمان را، شهرها و روستاهایمان را، مزرعههایمان را، نخلهایمان را... و روزی که جنگ دور دهانش را پاک کند، جای خیلی چیزها تا ابد خالی خواهد ماند.»
گروهی از ایرانیان در روزهای گذشته با انتشار تصاویری از منازل ویران، کشتهشدگان و کودکان و حیوانات آسیبدیده در جریان جنگ گذشته، از زندگی تحت فشار بمباران روایتهای تازهای در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند.