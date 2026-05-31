Sunday, May 31, 2026

صفحه نخست » واکنش تسنیم به خبر استعفای پزشکیان

tasnim.jpgمنبع آگاه در دولت: اینترنشنال کارخانه تولید اکاذیب درباره پزشکیان است

یک منبع آگاه در دولت در گفتگو با تسنیم با اشاره به شایعه‌سازی «اینترنشنال»، رسانه وابسته به موساد، درباره استعفای آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور، تاکید کرد: اینکه این رسانه ضدایرانی کارخانه تولید اکاذیب درباره ایران است دیگر بر کسی پوشیده نیست، لذا طبیعی است که کسی شایعات او را هم باور نکند.

وی خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور استعفایی نداده، امروز مشغول کار بوده و برنامه‌های آتی او نیز طبق روال برگزار خواهد شد.

این منبع آگاه تصریح کرد: این قبیل شایعه‌سازی‌ها با دو هدف عمده صورت می‌گیرد؛ نخست: خبرسازی برای کسب اطلاعات امنیتی به نفع موساد و سیا و دوّم: اختلاف‌افکنی و شکستن انسجام مقدس اجتماعی در ایران.

وی تاکید کرد: منابع آگاه اینترنشنال، معمولاً محصول تخیلات و فانتزی‌های گردانندگان این شبکه هستند و وجود خارجی ندارند.

مطلب قبلی...
foori32.jpg
اختصاصی ایران اینترنشنال: پزشکیان استعفا داد
مطلب بعدی...
31-3.jpg
برنامه مجید واشقانی توقیف شد + ویدئویی غیرعادی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv31.jpg
کشف حجاب مسعود پزشکیان
one31-2.jpg
کلاه عجیب عاطفه رضوی در مراسم تقدیر از امدادگران هلال احمر
daily31.jpg
صبح در آسمان، شب در خیابان با یلدا پایلوت
one6.jpg
سارینا سادات حسینی نوه خواهر قاسم سلیمانی که در امریکا بازداشت شد
oholic31.jpg
چرا همه بلاگرهای ایرانی به دبی مهاجرت می‌کنند؟
one31-1.jpg
دیدار کانیه وست با اردوغان در استانبول
daily30.jpg
نکاتی درباره بیژن کیان عضو سابق دولت انتقالی دونالد ترامپ
goftar30.jpg
فاطمه مسعودی‌فر؛ بازیگر «جیران» با استایلی متفاوت در اکران مردمی «گل سنگ»

از سایت های دیگر

نامه‌ای از قلب وطن به شاهزاده‌ و پدر ایران
«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
گزارش تصویزی از جشن مردگان
کابوس خامنه‌ای به حقیقت نزدیک می‌شود

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
بازگشت مهناز افشار به سینما با «قرار نوامبر»
saughter.jpg
ساقی و علی جوانشیر، فرزندان جمشید جوانشیر، بنیان‌گذار متل قو
euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
مردان دور میز مذاکره!
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy