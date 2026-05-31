ایندیپندنت - فارس تصاویر رونمایی از شناور تندروی هجومی جدید سپاه در تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران را منتشر کرد.

این خبرگزاری وابسته به سپاه نوشت که این شناور به قابلیت پرتاب دو فروند موشک کروز دریاپایه با برد ۷۰۰ کیلومتر و قدرت مانور و عملیات در موج با ارتفاع ۳ متر مجهز است.