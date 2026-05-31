Sunday, May 31, 2026

صفحه نخست » جنجال بر سر حضور یک مدیر ارشد صنعت هوافضای کانادا در کنار پرچم جمهوری اسلامی

خبرنامه گویا - تصویری که توسط امیلی شریدر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر شده، توجه کاربران را به هویت یکی از شرکت‌کنندگان در تجمعی با پرچم جمهوری اسلامی جلب کرده است. شریدر مدعی است فردی که در این تصاویر دیده می‌شود «س. جواد حسینی» است؛ فردی که بر اساس اطلاعات منتشرشده در پروفایل لینکدین خود، در شرکت MDA Space کانادا سمت مدیریتی و فنی دارد.

01.jpg
MDA Space یکی از شرکت‌های فعال کانادا در حوزه فناوری‌های فضایی، سامانه‌های ماهواره‌ای و صنایع هوافضا به شمار می‌رود. امیلی شریدر با انتشار این تصاویر پرسش‌هایی درباره حضور افرادی با حمایت علنی از جمهوری اسلامی در موقعیت‌های حساس فناوری و دفاعی در کشورهای غربی مطرح کرده است.

02.jpgدر زمان انتشار این گزارش، هیچ مدرکی درباره انتقال اطلاعات، تخلف امنیتی یا فعالیت غیرقانونی این فرد منتشر نشده است. با این حال، تصاویر و ادعاهای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر بحث درباره معیارهای بررسی امنیتی و دسترسی به فناوری‌های حساس در کشورهای غربی را به جریان انداخته است. هویت فرد حاضر در تصاویر و جزئیات مطرح‌شده بر اساس ادعاهای منتشرشده توسط امیلی شریدر در شبکه ایکس بازتاب یافته و نیازمند بررسی مستقل است.

***

مطلب قبلی...
roostayee.jpg
سهم سهیلای اعدام شده از صدها میلیارد دلار تاسیسات غنی سازی اورانیوم
مطلب بعدی...
marcoRP.jpg
بی‌بی‌سی فارسی و جنگ روایت‌ها؛ از روبیو تا رضا پهلوی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv31.jpg
کشف حجاب مسعود پزشکیان
one31-2.jpg
کلاه عجیب عاطفه رضوی در مراسم تقدیر از امدادگران هلال احمر
daily31.jpg
صبح در آسمان، شب در خیابان با یلدا پایلوت
one6.jpg
سارینا سادات حسینی نوه خواهر قاسم سلیمانی که در امریکا بازداشت شد
oholic31.jpg
چرا همه بلاگرهای ایرانی به دبی مهاجرت می‌کنند؟
one31-1.jpg
دیدار کانیه وست با اردوغان در استانبول
daily30.jpg
نکاتی درباره بیژن کیان عضو سابق دولت انتقالی دونالد ترامپ
goftar30.jpg
فاطمه مسعودی‌فر؛ بازیگر «جیران» با استایلی متفاوت در اکران مردمی «گل سنگ»

از سایت های دیگر

تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر
چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان
گزارش تصویزی از جشن مردگان

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
بازگشت مهناز افشار به سینما با «قرار نوامبر»
saughter.jpg
ساقی و علی جوانشیر، فرزندان جمشید جوانشیر، بنیان‌گذار متل قو
euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
مردان دور میز مذاکره!
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy