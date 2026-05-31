خبرنامه گویا - تصویری که توسط امیلی شریدر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر شده، توجه کاربران را به هویت یکی از شرکت‌کنندگان در تجمعی با پرچم جمهوری اسلامی جلب کرده است. شریدر مدعی است فردی که در این تصاویر دیده می‌شود «س. جواد حسینی» است؛ فردی که بر اساس اطلاعات منتشرشده در پروفایل لینکدین خود، در شرکت MDA Space کانادا سمت مدیریتی و فنی دارد.



MDA Space یکی از شرکت‌های فعال کانادا در حوزه فناوری‌های فضایی، سامانه‌های ماهواره‌ای و صنایع هوافضا به شمار می‌رود. امیلی شریدر با انتشار این تصاویر پرسش‌هایی درباره حضور افرادی با حمایت علنی از جمهوری اسلامی در موقعیت‌های حساس فناوری و دفاعی در کشورهای غربی مطرح کرده است.

در زمان انتشار این گزارش، هیچ مدرکی درباره انتقال اطلاعات، تخلف امنیتی یا فعالیت غیرقانونی این فرد منتشر نشده است. با این حال، تصاویر و ادعاهای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر بحث درباره معیارهای بررسی امنیتی و دسترسی به فناوری‌های حساس در کشورهای غربی را به جریان انداخته است. هویت فرد حاضر در تصاویر و جزئیات مطرح‌شده بر اساس ادعاهای منتشرشده توسط امیلی شریدر در شبکه ایکس بازتاب یافته و نیازمند بررسی مستقل است.

You might think based on this photo he's simply a supporter of the Islamic regime in Iran who is currently living in Canada....but this is S. Javad Hasaneini, who is the director of the technical team of the company, MDA Space, which is a Canadian aerospace and defense company.... pic.twitter.com/3dohq6gmv8 -- Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) May 31, 2026

