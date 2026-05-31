31-3.jpgایران وایر - خبرگزاری ایلنا، روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ گزارش داد، پخش برنامه «به من چه؟» که از پلتفرم روبیکا منتشر می‌شد، متوقف شده است.

مجید واشقانی، مجری این برنامه، اعلام کرد این توقف با دستور سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) انجام شده است.

به گزارش ایلنا، مجید واشقانی توقف پخش این برنامه را تایید کرده و گفته است در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی مطالبی انتقادی درباره این برنامه منتشر کرده‌اند که به گفته او، همین موضوع در نهایت به توقف پخش آن منجر شده است.

او همچنین مدعی شده است که در این مطالب، موضوعاتی از جمله نحوه نظارت ساترا و همچنین مسائلی مرتبط با حجاب برخی مهمانان برنامه مطرح شده بود. به گفته واشقانی، پس از این فضاسازی‌ها دستور توقف پخش برنامه صادر شده است.

