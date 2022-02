زنان سعودی با حفظ برتری خود نسبت‌به تیم مقابل تا پایان بازی، سیشل را شکست دادند و نخستین پیروزی خود در اولین دیدار بین‌المللی‌شان را جشن گرفتند.

پله، ستاره مشهور فوتبال برزیل و جهان، پس از این پیروزی تاریخی زنان ملی‌پوش سعودی، در حساب توییتر خود نوشت: «به فدراسیون فوتبال عربی سعودی و تیم ملی فوتبال زنان برای شرکت در نخستین دیدار رسمی زیر نظر فیفا تبریک می‌گویم. این یک روز تاریخی نه‌تنها برای شما، که برای همه‌ عاشقان فوتبال است.»

I want to congratulate the @saudiFF and their Women's National Football Team for their first ever official @FIFAcom match. Today is a historic day not only for you, but for everyone who loves football. @abdulazizTF @yalmisehal @adwaalarifi @ialkassim @lamiabahaian @Saff_wfd pic.twitter.com/hvpIshVwkL