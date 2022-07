«مقام‌های آمریکایی در ماه‌های گذشته گفته‌اند که توان پهپادی ایران موجب شده آمریکا برای اولین بار برتری در عرصه هوایی در منطقه غرب آسیا را از دست بدهد» و برعکس این اطلاعات مهم و دقیق‌تر مقاله نیویورک تایمز در گزارش فارس ترجمه نشده است:

«Iranian drones still remain largely on the margins of the global market, and are primarily bought by low-income or sanctions-hit countries unable to buy them elsewhere

یعنی: پهپادهای ایرانی هنوز در بازار جهانی در حاشیه قرار دارند و عمدتاً توسط کشورهای کم درآمد یا تحریم شده خریداری می‌شوند که قادر به خرید آن از جای دیگر نیستند.

خانم فصیحی در این گزارش به ترکیه به عنوان یک رقیب برای ایران در بازار پهپاد اشاره می‌کند، ولی نمی‌گوید که حتی ترکیه در قیاس با اسراییل سهمی از بازار جهانی پهپاد ندارد.

تیم مدیریتی خبرگزاری فارس خوب می‌داند که ایران حتی اگر یک بازیگر در بازار پهپاد باشد، یک بازیگر نوپاست که هنوز مشتری واقعی و دست به جیب ندارد، ولی می‌کوشد با استفاده از نام و اعتبار «نیویورک تایمز»، تصویری غیرواقعی به مخاطب ارائه کند.

برای آشنایی با بازار جهانی پهپاد می‌توانید روی این لینک اینتراکتیو کلیک کنید و روی نقشه سهم هر کشور را از بازار جهانی ببینید:

همان‌طور که در گزارش نیویورک تایمز و گزارش «نیوآمریکا» آمده است، گروه‌های شبه نظامی حماس، حزب‌الله لبنان و یمن و کشورهای تحریم شده و فقیر سوریه، سودان، ونزوئلا، مشتری پهپاد‌های ایران هستند که البته روشن هم نیست که پولی به ایران پرداخت می‌کنند یا ایران آنها را برای توسعه شبکه نفوذ خود به رایگان در اختیار آنها می‌گذارد.

جدول زیر سهم رقبای ایران در بازار جهانی پهپاد را نشان می‌دهد که نیویورک تایمز نیز به آن نپرداخته است:

واقعیت این است که رسانه‌های حکومتی از نام‌های معتبر و بین‌المللی مثل «نیویورک تایمز» برای اعتبار بخشی به حکومت و بزرگ‌نمایی خود استفاده می‌کنند؛ ولی به عنوان مخاطب نباید اسیر چنین صحنه‌آرایی‌هایی شد. اینترنت و فضای مجازی این مجال را به مخاطب می‌دهد که با کمی تحقیق نسبت به صحت و سقم هر خبری آگاه شود. مخاطبان اگر وقت و حوصله این کار را ندارند، می‌توانند از رسانه‌هایی که کار فکت چک انجام می‌دهند، مثل «ایران وایر»، بخواهند تا نسبت به درستی‌سنجی اطلاعات منتشر شده اقدام کنند.

پس مهم این است که:

نسبت به اصالت اخبار رسانه‌های وابسته و حکومتی همیشه تردید کنیم و نگاه انتقادی به آن داشته باشیم.اطلاعات آنها را با فکت‌های معتبر تطابق دهیم و مطلب را راستی‌سنجی کنیم.تا حصول اطمینان نسبت به درستی یک خبر آن را با دیگران به اشتراک نگذاریم و در گردش اخبار جعلی بازیگر نباشیم.به اعتبار رسانه‌ها خیلی حساس باشیم و اطلاعات را از منابع معتبر دریافت کنیم.