ایران وایر - آیا ممکن است شما در خانه بگویید غذا را در «موج‌پز» بگذار تا گرم شود؟ در مورد «تصدانه» چه‌طور؟ چه‌قدر احتمال دارد بگویید این عکس چند تصدانه است؟ این دو واژه طی همین هفته‌های اخیر از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیشنهاد شده‌اند؛ تصدانه معادل «پیکسل» و موج‌پز معادلی برای «مایکروفر».

پیشنهادهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی از ابتدای فعالیتش در سال ۱۳۱۴ تا به حال سوژه طنز و ریشخند بوده‌‌اند اما همیشه هم ناموفق نبوده‌ است.

«سیدمهدی موسوی»، نویسنده و شاعر با تاکید بر این که علاوه بر مناسب‌، ساده و خوش‌خوان‌‌ بودن واژه پیشنهادی، موفقیتش بستگی به زمان معرفی آن هم دارد، به «ایران‌وایر» توضیح می‌دهد: «روزانه وسایل تکنولوژیک بسیاری ساخته می‌شوند و لازم نیست همه را ترجمه یا معادل‌سازی کنیم. بهتر است همت‌ خود را روی بخش‌های دیگر زبان و ادبیات بگذاریم.»

در همین حال، دکتر «سعید پیوندی»، جامعه‌شناس و استاد «دانشگاه لورن» فرانسه به «ایران‌وایر» می‌گوید‌: «باید به سراغ آسیب‌شناسی رابطه فرهنگستان با جامعه رفت. آسیب‌شناسی ترکیب اعضای فرهنگستان در تاثیرگذاری آن بر مردم مهم است. چه بسا وقتی افرادی که در فرهنگستان هستند، از مشروعیت علمی، فرهنگی و اجتماعی نزد جامعه برخوردار نباشند، مردم به تصمیمات آن‌ها اعتنا نمی‌کنند.»

چند سال قبل منتقدان فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌گفتند طبق بودجه مصوب شده برای فرهنگستان در یک‌سال، تصویب هر واژه حدود ۱۲میلیون تومان آب می‌خورد. همین سبب شد «غلامعلی حدادعادل» که سال‌ها است ریاست این فرهنگستان را برعهده دارد، توضیحاتی بدهد. اما آن‌چه در طول ۹۰ سال فعالیت فرهنگستان موجب کاربردی شدن یا شکست در پذیرش واژه‌ای شده، چه بوده‌ است؟

زمان طلایی؛ چیزی که فرهنگستان از دست می‌دهد

موج‌پز یکی از تازه‌ترین واژگانی است که فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی پیشنهاد داده است تا به جای مایکروفر یا «مایکروویو» از آن استفاده کنیم. جالب این‌جا است که بحث بر سر معادل‌سازی نام این وسیله که در آشپزخانه‌های ما پرکاربرد شده، از سال ۱۳۷۶ جریان داشته است و آن سال واژه «تندپز» را به تصویب رسانده‌ بودند.

حساب کاربری «چشم و چراغ» در شبکه «ایکس» با طرح این سوال که «موج‌پز را چه کسی پخت»، نوشته است: «در همان زمان معادل دیگر موج‌پز بود که رای لازم را نیاورد.»

او اضافه کرده است: «نجف دریابندری» که پس از سال‌ها ترجمه، کتاب «مستطاب آشپزی؛ از سیر تا پیاز» را در توصیف فرهنگ و طبخ غذاهای ایرانی نوشت، از موج‌پز بسیار استفاده کرد.

دریابندری در صفحۀ ۱۶۷ این کتاب که چاپ نخست آن در سال ۱۳۷۹ منتشر شد، نوشته‌ است: «در این کتاب مستطاب، ما این دستگاه‌ را که با امواج الکترومغناطیسی غذا را می‌پزد، فر موج‌پز می‌نامیم.»

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۲۷ سال پس از آن که موج‌پز را مناسب تشخیص نداده بود، حالا آن را به تازگی به عنوان معادل مایکروویو معرفی کرده است.

حالا چرا فرهنگستان این همه سال در به کارگیری این واژه تعلل به خرج داده، یکی از نکاتی است که سیدمهدی موسوی، شاعر و نویسنده آن را از عوامل عدم موفقیت فعالیت این نهاد می‌شمارد. او دراین‌باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «نکته بسیار مهم علاوه بر انتخاب کلمه و نوع ساخت آن، زمان انتخاب واژه و معرفی‌ آن است.»

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

نویسنده کتاب «پرنده کوچولو؛ نه پرنده بود، نه کوچولو»، در توصیف از دست دادن زمان طلایی معادل‌سازی و معرفی معادل توضیح می‌دهد: «این که پیشنهاد واژه معادل چه زمانی انجام می‌شود، اهمیت حیاتی در موفقیت یا عدم موفقیت کاربرد آن دارد. مثال آن، واژه رایانه است. با وجود تلاش بسیار، دولت و حکومت موفق نشدند رایانه را جایگزین کامپیوتر کنند، چون وقتی این پیشنهاد مطرح شد که کامپیوتر بخشی از زندگی مردم شده بود. در مقابل، دو واژه نرم‌افزار و سخت‌افزار گرچه معادل‌های خوبی نبودند و به اصطلاح حاصل ترجمه ورد تو ورد هستند اما چون پیشنهاد آن‌ها در زمان مناسبی بود، به کار گرفته شدند.»