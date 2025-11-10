خلاصه مقاله پیام یونسی‌پور در ایران وایر

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اعلام کرد که دولت امریکا به یکی از اعضای کاروان ۹ نفره فدراسیون برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ ویزا نخواهد داد. تاج گفته است این فرد از میان لیست معرفی‌شده حذف شده ولی فدراسیون فوتبال تأکید کرده که همه افراد باید در این سفر حضور داشته باشند.

فردی که آمریکا حاضر به صدور ویزا برای او نشده، مهدی ملک‌آبادی معرفی شده است؛ کسی که عنوان رسمی‌اش نه «افسر امنیتی» بلکه «رئیس حراست فدراسیون فوتبال» است. او یک مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و تاکنون در دو بازه زمانی حساس، با دستور نهادهای امنیتی وارد ساختار مدیریتی فدراسیون شده است.

پیش‌تر رسانه‌های داخلی خبر داده بودند که فدراسیون فوتبال برای سفر به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی، نام ۹ نفر را جهت دریافت ویزای آمریکا ارائه کرده است؛ از جمله مهدی تاج، امیر قلعه‌نویی، مهدی محمدنبی، هدایت ممبینی، مهدی خراطی، سیامک قلیچ‌خانی، سعید الهویی، مهدی ملک‌آبادی و امید جمالی. یک منبع مطلع نیز گفته بود که نام ملک‌آبادی با دستور نهادهای امنیتی در فهرست قرار گرفته تا بر رفت‌وآمد سایر اعضا نظارت کند.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، ریاست حراست در فدراسیون‌های ورزشی باید توسط نیروهای مورد تأیید وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه تعیین شود. این موضوع از سال ۱۴۰۱ به‌صورت قانونی تصویب شد و پس از آن، حضور نیروهای امنیتی در ساختارهای ورزشی رسمیت یافت. ملک‌آبادی نیز در همین چارچوب در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۳ به‌عنوان رئیس حراست فدراسیون فوتبال منصوب شد.

نخستین حضور او در فدراسیون پس از اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ بود؛ زمانی که فعالیت بازیکنان تیم ملی زیر نظارت شدید نهادهای امنیتی قرار گرفت. پس از ماجرای «مچ‌بندهای سبز» در بازی ایران و کره جنوبی و واکنش نهادهای امنیتی، ریاست حراست به ملک‌آبادی سپرده شد تا کنترل بیشتری بر رفتار بازیکنان و کادر فنی اعمال شود. پس از تغییراتی در ساختار حراست، او در سال ۱۳۹۱ کنار رفت اما سال‌ها بعد دوباره بازگشت.

در حالی‌که بر اساس تعریف فیفا، نقش افسر امنیتی تأمین امنیت بازیکنان و مدیریت رفت‌وآمد آنهاست، در ایران وظایف حراست بیشتر بر کنترل رفتار بازیکنان، جلوگیری از ارتباط آنان با رسانه‌ها و حتی انجام مأموریت‌های نظارتی در سفرهای خارجی متمرکز است. همین موضوع باعث شده حضور ملک‌آبادی در سفر آمریکا برای نهادهای امنیتی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

مهدی تاج گفته که درباره حضور همه ۹ نفر، از جمله ملک‌آبادی، با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا صحبت کرده و عدم صدور ویزا برای این فرد را نمی‌پذیرد. با این‌حال، او هنوز روشن نکرده است که در صورت تداوم مخالفت آمریکا، آیا فدراسیون برنامه سفر خود را تغییر خواهد داد یا خیر.

