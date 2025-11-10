Monday, Nov 10, 2025

صفحه نخست » اسطوره ها، غرور و امیدِ همیشه جاری

khadem.jpgاحسان نگارچی

خداوند را شکر بی‌کران که در این روزگار، اسطوره‌ها تنها در کتب و صفحات تاریخ حضور ندارند؛ بلکه زنده‌اند، در میان ما، در قامت انسان‌هایی که تن و جان خود را در مسیر اخلاق و شرافت قرار داده‌اند.

ناخدا هوشنگ صمدی و رسول خادم، این دو بزرگ، نه تنها یادآور ایستادگی در برابر تجاوز بیگانه‌ ،افتخار ورزشی و خادم فقرا بلکه نمادهایی‌اند از مقاومت در برابر نادیده‌انگاری و ظلم داخلی، از ایمان به ارزش‌های انسانی و غرور ملی.
حالا این دو اسطوره با هم دیداری از نزدیک داشته اند و ویدئویی نیز از این دیدار منتشر شده ،دیداری پر احساس و غرور انگیز .


وجود چنین افرادی، مایه امید و روشنی است؛ حضورشان گواهی است بر این که در ژن و روح جمعی ما ایرانیان، همواره عطش عدالت و شجاعت جریان دارد. کوچه‌ها و خیابان‌های ما، هرچند کوچک و خاموش، پر است از نام‌هایی که نه تنها در سال ۵۹، بلکه در تمامی آزمون‌های تاریخی، غرور و عظمت آفریدند.

و این غرور، این افتخار، نه خاطره‌ای گذراست و نه چیزی که زمان بتواند نابودش کند؛ بلکه در عمق فرهنگ ما جاری است و خواهد بود. باید بیاموزیم، فراموش نکنیم که انسان می‌تواند با ایمان و شجاعت، هم در مقابل دشمن خارجی و هم در برابر ظلم داخلی، قهرمان باشد؛ و این، حقیقتی است که همیشه زنده خواهد ماند.

