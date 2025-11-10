بهرام مشیری، مجری و برنامهساز تلویزیونهای ماهوارهای ایرانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران در ۷۸ سالگی در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت
او پیش از وقوع انقلاب بهمن ۵۷ در ایران به آمریکا مهاجرت کرد و از دانشگاههای این کشور در رشته مهندسی شیمی در مقطع فوقلیسانس فارغالتحصیل شد.
آقای مشیری در برنامههای تلویزیونی خود از جمله به موضوعات فرهنگی و ادبی، نفی گرایش به خرافه و تحسین عقلگرایی و ترویج دموکراسی میپرداخت.
او در برنامههای خود از آنچه «استبداد دینی در ایران» میخواند بهطور مداوم انتقاد میکرد و خواهان آزادی احزاب و انتخابات آزاد در ایران بود.
برنامههای تلویزیونی او که با نام «سرزمین جاوید» پخش میشد، در یوتیوب هم طرفدار داشت.
او با نگاه نقادانهاش به تاریخ و دین، از جمله چهرههایی بود که در فضای فکری ایرانیان خارج از کشور، بر گسترش گفتوگوهای آزاد درباره اندیشه، تاریخ و انسانگرایی تأثیری چشمگیر گذاشت. به همین دلیل، همواره مورد غضب حکومت جمهوری اسلامی قرار داشت و در مقاطعی نیز با تهدیدهای جانی و سوءقصد روبهرو شد.
تلویزیون «سرزمین جاوید»، رسانهای که سالها پایگاه اندیشه و فعالیت مشیری بود، با انتشار اطلاعیهای درگذشت او را چنین اعلام کرد:
«با اندوهی ژرف و دلی آکنده از غم، درگذشت استاد بهرام مشیری - نویسنده، روشنفکر، تاریخشناس، منتقد دین و استبداد، آزادیخواه، برنامهساز سرزمین جاوید، و از پیشگامان اندیشه آزادی، را به آگاهی عموم میرسانیم... نام و یاد استاد بهرام مشیری، این اندیشمند آزاده و فرزند راستین ایرانزمین، در تاریخ فرهنگ و آزادیخواهی ایران جاودان خواهد ماند.»
درگذشت بهرام مشیری، بیتردید رویدادی تلخ و جبرانناپذیر برای جامعه روشنفکران، کنشگران آزادیخواه، و دوستداران اندیشه نقادانه است. میراث او در دفاع از خرد، آزادی، و روشنگری، همچنان الهامبخش نسلهایی از ایرانیان خواهد بود.
از او آثار پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی هم منتشر شده است که از جمله آنها نقدی بر چاپهای انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب است.