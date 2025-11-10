Monday, Nov 10, 2025

صفحه نخست » بهرام مشیری منتقد دین و استبداد درگذشت

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgبهرام مشیری، مجری و برنامه‌ساز تلویزیون‌های ماهواره‌ای ایرانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ‌ ایران در ۷۸ سالگی در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت

او پیش از وقوع انقلاب بهمن ۵۷ در ایران به آمریکا مهاجرت کرد و از دانشگاه‌های این کشور در رشته مهندسی شیمی در مقطع فوق‌لیسانس فارغ‌التحصیل شد.

آقای مشیری در برنامه‌های تلویزیونی خود از جمله به موضوعات فرهنگی و ادبی، نفی گرایش به خرافه و تحسین عقل‌گرایی و ترویج دموکراسی می‌پرداخت.

او در برنامه‌های خود از آنچه «استبداد دینی در ایران» می‌خواند به‌طور مداوم انتقاد می‌کرد و خواهان آزادی احزاب و انتخابات آزاد در ایران بود.

برنامه‌های تلویزیونی او که با نام «سرزمین جاوید» پخش می‌شد، در یوتیوب هم طرفدار داشت.

او با نگاه نقادانه‌اش به تاریخ و دین، از جمله چهره‌هایی بود که در فضای فکری ایرانیان خارج از کشور، بر گسترش گفت‌وگوهای آزاد درباره‌ اندیشه، تاریخ و انسان‌گرایی تأثیری چشمگیر گذاشت. به همین دلیل، همواره مورد غضب حکومت جمهوری اسلامی قرار داشت و در مقاطعی نیز با تهدیدهای جانی و سوءقصد روبه‌رو شد.

تلویزیون «سرزمین جاوید»، رسانه‌ای که سال‌ها پایگاه اندیشه و فعالیت مشیری بود، با انتشار اطلاعیه‌ای درگذشت او را چنین اعلام کرد:


«با اندوهی ژرف و دلی آکنده از غم، درگذشت استاد بهرام مشیری - نویسنده، روشنفکر، تاریخ‌شناس، منتقد دین و استبداد، آزادی‌خواه، برنامه‌ساز سرزمین جاوید، و از پیشگامان اندیشه‌ آزادی، را به آگاهی عموم می‌رسانیم... نام و یاد استاد بهرام مشیری، این اندیشمند آزاده و فرزند راستین ایران‌زمین، در تاریخ فرهنگ و آزادی‌خواهی ایران جاودان خواهد ماند.»

درگذشت بهرام مشیری، بی‌تردید رویدادی تلخ و جبران‌ناپذیر برای جامعه‌ روشنفکران، کنشگران آزادی‌خواه، و دوستداران اندیشه‌ نقادانه است. میراث او در دفاع از خرد، آزادی، و روشنگری، همچنان الهام‌بخش نسل‌هایی از ایرانیان خواهد بود.

از او آثار پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی هم منتشر شده است که از جمله آن‌ها نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب است.

مطلب بعدی...
amniati.jpg
مامور اطلاعاتی که آمریکا به او ویزا نمی‌دهد را بهتر بشناسیم

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
بهرام مشیری درگذشت
goftar10.jpg
رویداد حکومتی جمهوری اسلامی، در برابر ایرانیان زانو بزنید
daily10.jpg
ازدواج شیرین ناصری مجری منوتو با همسرش چارلی
one10.jpg
چهره همچنان جوان امین حیایی در ۵۵ سالگی و در اکران خصوصی فیلم آقای زالو
oholic10.jpg
ببین از روی سوشال مدیات چه شخصیتی داری
goftar10-1.jpg
عنوان مرد شایسته لس آنجلس به سام اصغری رسید
daily10-2.jpg
خانه ۶۰ ساله پری زنگنه در تهران
goftar9.jpg
محسن مخملباف؛ از ایدئولوژی افراطی تا حضور در جشنواره اسرائیل

از سایت های دیگر

نوبت نوبت سیدعلی شد
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
سرمایه گذاری در بازار املاک کانادا
توصیه متخصصان برای از بین بردن انواع مختلف چربی‌های شکمی

پر بیننده ترین ها



gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
oholic9-1.jpg
متولدین هرماه و بهانه هاشون
goftar31-1.jpg
بر اساس علم هر چند وقت یک بار باید به حمام برویم؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy