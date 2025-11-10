- علی صالحی، دادستان تهران گفت: «پزشکی که به دلیل استفاده از ژل نامرغوب باعث فوت یک زن جوان شده بود، به دستیارانش دستور داد جسد بیمار را بسوزانند.»

- دادستان تهران افزود: «این پزشک با استفاده از مواد نامرغوب، موجب ایراد صدمه بدنی به تعداد دیگری از شکات شده بود. کیفرخواست این پرونده که هفت متهم و ۲۷ شاکی دارد، به مرجع قضایی ارسال شده است.» دادستان تهران گفت که متهم اصلی این پرونده پزشکی است که قبلا به محرومیت دائمی محکوم شده بود.

🔴 روایت دادستان تهران از اوج رذالت یک پزشک نمای متخلف



💢 علی صالحی:



📌 پزشک متخلف وقتی مریض فوت کرد به دستیاران دستور داد جسد متوفی را آتش بزنند.



📌 پرونده کیفرخواست خورده و به مراجع قضایی ارسال شده است. پرونده موصوف ۷ متهم و ۲۷ شاکی دارد.



📌 متهم اصلی پزشکی است که به... pic.twitter.com/vGYHkUas1R -- AbdiMedia - Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) November 10, 2025

تسنیم - علی صالحی گفت: پزشکی که در یک مرکز زیبایی کار می‌کرده است، به دلیل استفاده از ژل‌های نامرغوب، باعث فوت فرد مراجعه‌کننده می‌شود.

پس از این اتفاق، پزشک به دستیارانش دستور داد جسد متوفی را آتش بزنند. کیفرخواست این پرونده به مرجع قضائی ارسال شده است. پرونده 7 متهم و 27 شاکی دارد.

نکته مهم و قابل تأمل درباره این پرونهده این است که به گفته دادستان تهران، متهم اصلی این پرونده پزشکی است که به محرومیت دائمی محکوم شده بوده است.

دادستان تهران با بیان اینکه دو فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده است گفت: این پزشک با استفاده از مواد نامرغوب در کلینیک‌های بدون مجوز باعث فوت یکی از مراجعه کنندگان و ایراد صدمه بدنی به تعداد دیگری از شکات شده بود.

وی ادامه داد: یکی از کیفرخواست‌ها به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شد. متهم اصلی آن پزشکی است که قبلا در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت دائم از فعالیت پزشکی محکوم شده بود اما پس از تاسیس کلینیک فاقد مجوز با سوءاستفاده یک پزشک متخصص پوست و زیبایی، مجدد شروع به فعالیت کرده و با تزریق ژل تقلبی و نامرغوب موجب فوت یک خانم جوان شده است. این پزشک برای فرار از مجازات به همدستانش دستور می‌دهد جسد جسد متوفی را آتش بزنند.