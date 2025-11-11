ایران اینترنشنال - مسعود پزشکیان در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس گفت در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل، او نگران آسیبدیدن علی خامنهای بوده است چرا که به باور او در صورت کشتهشدن «رهبری» در حمله اسرائیل، در داخل حکومت درگیری درست میشد و دیگر نیازی به حمله اسرائیل نبود.
پزشکیان در سخنرانی سهشنبه ۲۰ آبان خود در صحن علنی مجلس با اشاره به این مطلب تاکید کرد: «در جنگ ۱۲ روزه هیچ ترسی از اینکه چه اتفاقی رخ بدهد، نداشتم، اما واهمه داشتم خدایی نکرده اتفاقی برای رهبری رخ بدهد، آنوقت ما با همدیگر دعوا میکنیم و اصلا لازم نیست اسرائیل بیاید.»
او افزود: «ستون خیمه انقلاب، رهبری است، ما میتوانیم با هم اختلاف داشته باشیم اما کسی هست که درباره اختلافات میگوید این نه یا آن نه، تمام شد و رفت.»
به گفته پزشکیان، جامعه سیاسی ایران هنوز «گفتوگو با همدیگر را خوب یاد نگرفته» و بهجای بحث، بهراحتی یکدیگر را محکوم و متهم میکنند. او گفت در چنین شرایطی وجود رهبر جمهوری اسلامی عامل اصلی جلوگیری از شکاف و بحران داخلی است.
مسعود پزشکیان، سهشنبه ۲۰ آبان در مجلس شورای اسلامی گفت: «در زمان جنگ از این واهمه داشتم یک اتفاقی برای رهبری رخ بدهد، آن وقت ما با همدیگر دعوا میکنیم و اصلا لازم نیست اسرائیل بیاید.» pic.twitter.com/a5ZPwNFTn0-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 11, 2025
پزشکیان همچنین گفت همه دیدگاههای او در نهایت ذیل همان چارچوبی تعریف میشود که رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده که هدف آن «الگو شدن» جمهوری اسلامی است.
در ماههای گذشته شماری از مقامهای اسرائیل در اظهارنظرهای مختلف رهبر جمهوری اسلامی را به مرگ تهدید کرده بودند.
در ۱۵ آبان روزنامه اسرائیلهیوم در تحلیلی درباره تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نوشت گزینه کشتن خامنهای در جنگ ۱۲ روزه انجام نشد اما همچنان ممکن است.
در پی تهدیدهای اسرائیل به کشتن رهبر جمهوری اسلامی، خامنهای در پیامی از مخفیگاه که سوم مهرماه در رسانههای ایران منتشر شد، بر ادامه نبرد تا مرگ تاکید کرد و «شهادت» را پاداش «مجاهدت» خواند.
مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال
شبکه ۱۳ اسرائیل، ۲۴ شهریور گزارش داد در جلسهای که شامگاه ۲۲ خرداد با حضور مقامهای دولتی و نظامی اسرائیل برگزار شد، یافتن فرصتی برای کشتن علی خامنهای و بیثبات کردن جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی این کشور، در جلسهای گفته باید «رهبر را پیدا کرد». یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، نیز تایید کرده تلآویو در پی تحقق چنین هدفی بوده، اما «فرصت مناسب» به دست نیامده است.
در ۱۸ شهریور نیز حمزه صفوی، فرزند یحیی رحیمصفوی، مشاور عالی و دستیار نظامی خامنهای، ترور رهبر جمهوری اسلامی را محتمل دانست و گفت حکومت باید برای اقدامات اسرائیل آماده باشد.
وبسایت بصیرت، وابسته به معاونت سیاسی سپاه پاسداران هم ۲۶ مرداد در تحلیلی درباره جنگ ۱۲ روزه نوشت که اسرائیل و آمریکا به دنبال کشتن علی خامنهای هستند.
وزیر دفاع اسرائیل، ششم مرداد هم در سخنانی تهدیدآمیز خطاب به خامنهای هشدار داد که در صورت تداوم تهدیدات جمهوری اسلامی، دستهای اسرائیل، حتی به شخص او هم خواهد رسید.