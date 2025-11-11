ایران اینترنشنال - علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، گفت آمریکا تلاش میکند در نزدیکی بندر گوادر و در مجاورت بندر چابهار ایران، پایگاههای جدیدی ایجاد کند «تا علاوه بر کنترل چین، بر مسیر انرژی و تجارت منطقه نیز تسلط یابد».
مشاور خامنهای در گفتوگو با ایرنا، خبرگزاری دولت، واشینگتن را به وارد کردن فشار بیشتر بر پاکستان و هند متهم کرد و افزود سفرهای مکرر فرماندهان نظامی پاکستان به آمریکا و گفتوگوهای آنان با مقامات آمریکایی، بخشی از این راهبرد است.
بندر چابهار در سواحل استان سیستانوبلوچستان در جنوب شرقی ایران، از سال ۲۰۱۸ میلادی و به منظور تسهیل پروژههای تجاری و بازسازی برای افغانستان از تحریمها معاف شده بود.
چابهار برای هند اهمیتی راهبردی دارد و تنها مسیر دسترسی مستقیم این کشور به افغانستان و آسیای میانه، بدون نیاز به پاکستان است.
هند پایانه بهشتی این بندر را اداره میکند و دهلینو تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در توسعه این ترمینال سرمایهگذاری کرده و برنامه داشته است ظرفیت بندر را تا سال ۲۰۲۶ پنج برابر کند.
این بندر همچنین بهعنوان رقیبی راهبردی برای بندر گوادر پاکستان، تحت مدیریت چین، شناخته میشود.
در همین زمینه:
آمریکا طرحی را برای ساخت یک پایگاه بزرگ نظامی در مرز اسرائیل و غزه بررسی میکند
یورونیوز - بر اساس گزارش منتشرشده در روز سهشنبه از سوی مرکز شومریم (Shomrim)، ایالات متحده در حال بررسی طرحهایی برای ایجاد یک پایگاه نظامی بزرگ در امتداد مرز اسرائیل با نوار غزه است.
بر اساس این گزارش، این پایگاه احتمالا ظرفیت پذیرش هزاران سرباز آمریکایی را خواهد داشت و میتواند در آینده برای تلاشهای بینالمللی جهت برقراری ثبات در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
با این وجود جروزالم پست مینویسد که منابعش در ارتش اسرائیل، یا از این طرح بیاطلاع هستند یا جزئیات محدودی درباره چنین پایگاهی را شنیدهاند.
گزارش حاکی است یکی از اهداف اصلی ایجاد این پایگاه، افزایش توان ایالات متحده برای کنترل مستقیم تحولات میدانی در غزه و کاهش وابستگی واشنگتن به همکاری با اسرائیل در تعامل با گروهها و بازیگران مختلف، از جمله حماس، مصر، تشکیلات خودگردان فلسطین یا سایر طرفهای درگیر در اداره غزه است.
با این حال، بیخبری ارتش اسرائیل از این طرح نشان میدهد که احتمال هنوز در حد یک ایده اولیه است و اجرای آن نیازمند مذاکرات و زمان زیادی باشد.
این احتمال هم مطرح شده که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بدون اطلاع ارتش با چنین طرحی موافقت کرده باشد؛ اقدامی که پیشتر در موضوعات حساس سیاسی از او دیده شده بود.