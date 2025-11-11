ایران اینترنشنال - علی‌اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، گفت آمریکا تلاش می‌کند در نزدیکی بندر گوادر و در مجاورت بندر چابهار ایران، پایگاه‌های جدیدی ایجاد کند «تا علاوه بر کنترل چین، بر مسیر انرژی و تجارت منطقه نیز تسلط یابد».

مشاور خامنه‌ای در گفت‌وگو با ایرنا، خبرگزاری دولت، واشینگتن را به وارد کردن فشار بیشتر بر پاکستان و هند متهم کرد و افزود سفرهای مکرر فرماندهان نظامی پاکستان به آمریکا و گفت‌وگوهای آنان با مقامات آمریکایی، بخشی از این راهبرد است.

بندر چابهار در سواحل استان سیستان‌وبلوچستان در جنوب شرقی ایران، از سال ۲۰۱۸ میلادی و به منظور تسهیل پروژه‌های تجاری و بازسازی برای افغانستان از تحریم‌ها معاف شده بود.

چابهار برای هند اهمیتی راهبردی دارد و تنها مسیر دسترسی مستقیم این کشور به افغانستان و آسیای میانه، بدون نیاز به پاکستان است.

هند پایانه‌ بهشتی این بندر را اداره می‌کند و دهلی‌نو تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در توسعه این ترمینال سرمایه‌گذاری کرده و برنامه داشته است ظرفیت بندر را تا سال ۲۰۲۶ پنج برابر کند.

این بندر همچنین به‌عنوان رقیبی راهبردی برای بندر گوادر پاکستان، تحت مدیریت چین، شناخته می‌شود.