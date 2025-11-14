Friday, Nov 14, 2025

صفحه نخست » ده سال پيش، سيزدهم نوامبر، پاريس غرقه به خون چه می گفت؟

shafiq.jpgدر دهمين سالگرد حملات خونين سيزدهم نوامبر پاريس، شهلا شفيق در اين يادداشت برای خبرنامه گویا به تجربه نزديک خود از آن شب و به تحليل عميق‌تری از ريشه‌های ايدئولوژيک ترور اسلاميستی می‌پردازد. او با بازخوانی لحظات هولناكی كه در آستانه وقوع حملات از سر گذراند، از پيوند ميان خشونت مقدس‌نما، احساس قدرت‌ بخشی مخرب، و سازوكارهای جذب جوانان به اسلاميسم سخن می‌گويد؛ و همزمان نشان می‌دهد چگونه اين ايدئولوژی در بسترهای اجتماعی غرب، از جمله فرانسه، رشد می‌كند و چه پيامدهايی برای ارزش‌های دمكراتيك و نيز برای مبارزه با راسيسم ضد مسلمان دارد.

شهلا شفيق

سيزده نوامبر دوهزار و پانزده، با دو تن از دوستانم در رستوران " کامبوج کوچک" که يکی از مکان های حمله خونين تروريستی در اين روز شد قرار شام داشتم. ساعتی پيش از قرار، به اقتضای تقويم شغلی يکی ازاين دوستان تصميم گرفتيم به رستورانی نزديک محل کار او برويم. حوالی يازده شب بود که بعد از پايان شام، در خروج از رستوران، پاريس را يکسره در چنگ وحشتی بزرگ ديديم . طولی نکشيد که چرائی اش را دريافتيم. تلفن های دستی مان يکسره زنگ می زدند و نزديکانمان که جويای احوال ما بودند خبرهای وحشتاک را به ما می دادند. از استاديوم بزرگ ورزشی تا باتکلان، مکان مشهور نمايش و کنسرت، و تعدادی از کافه رستوران ها، جانيان مسلح جمعيتی ناشناس و رنگارنگ را به خون کشيدند. حاضر يراقان برای کشتن و کشته شدن در راه خدا، شهر پاريس را بدل به صحنه نمايش ترور اسلاميستی کرده بودند، تروری که پيش تر، در کشور زادگاهم با آن روبرو شده بودم.

اين ترورفقط وسيله ای در خدمت قدرتمندان نيست بلکه در ذات ايدئولوژی اسلاميستی است. دکترين اسلام گرا در همان حال که "اراده الهی " را همچون ابزاری برای آماده کردن شخص به قربانی شدن در راه الئه به کار می گيرد، به او قدرتی خدا گونه برای سلطه بر زندگی ديگران و تا حد سلب حيات از آنان می بخشد. هر چند عجيب به نظر می رسد ، اين قدرت بخشی يکی از ابزارهای موثر اسلاميسم در رشد و توسعه اش، از آنجمله نزد جوانان است.

بعد از رانده شدن از ايران ، چنين پديده ای را در فرانسه نيز از نزديک ديدم . از ورای مشاهدات ميدانی دريافتم که چگونه کالای اسلاميسم، با تکيه بر حمايت های مالی، عرضه می شود و رونق می يابد. شورو فتور پيرامون وابستگی های هويتی مذهبی ـ قومی و جنسيتی ( که در پروپاگاندای حجاب تبلور می يابد) زمينه را برای ضديت فعال با ارزش های دمکراتيک آزادی ، برابری و لائيسته، با اين توجيه که ضد اسلامی هستند، فراهم می کند. به اين ترتيب، کشور فرانسه که مسلمان ها بيش از يک قرن است در آن زندگی می کنند، در دهه های اخير شاهد يک جوراسلامی شدن ايدئولوژيک است.

مدت هاست فهم اين نکته ضرورت تام دارد که اسلاميسم، نه يک کنش مذهبی، بلکه يک ايدئولوژی با مختصات فاشيستی است. اين ادراک برای مبارزه با راسيسم ضد مسلمان نيز اهميت حيانی دارد، راسيمسمی که از طريق بازيافت نظريات کلاسيک محافظه کاری افراطی، جمعيت مسلمان را هدف قرار می دهد.

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


