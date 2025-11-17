Monday, Nov 17, 2025

صفحه نخست » ترامپ: احتمال دارد جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های تجاری روسیه اضافه شود

trump.jpgدر تازه‌ترین موضع‌گیری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز هشدار داد که هر کشوری که به مبادله اقتصادی با روسیه ادامه دهد، با تحریم «بسیار شدیدی» روبرو خواهد شد -- او اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز ممکن است به این فهرست افزوده شود

ایران اینترنشنال - ترامپ که در حال بازگشت از تعطیلات آخر هفته به کاخ‌سفید بود، در فرودگاه پالم‌بیچ فلوریدا به خبرنگاران گفت: «همان‌طور که می‌دانید کار روی چنین طرحی پیشنهاد من بود، بنابراین از آن حمایت خواهم کرد. هر کشوری که با روسیه تجارت کند با تحریم‌های شدیدی روبه‌رو خواهد شد.»

به گزارش رویترز، او در گفت‌وگوی کوتاه یک‌شنبه ۲۵ آبان، بدون توضیح بیشتر، گفت که ممکن است جمهوری اسلامی نیز به فهرست‌ کشورهایی اضافه شود که با روسیه ارتباط تجاری دارند.

جان تون، سناتور ایالت داکوتای جنوبی و رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، حدود دو ماه پیش گفته بود که طرحی را که لیندسی گراهام، نماینده کارولینای جنوبی، مدت‌هاست از آن حمایت می‌کند به رای بگذارد. با این حال ضرب‌الاجلی برای تحریم روسیه تعیین نکرد.

این طرح به دولت اجازه می‌دهد بر واردات از کشورهایی که محصولات انرژی روسیه را خریداری می‌کنند و در دفاع از اوکراین مشارکت فعال ندارند، تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار وضع کنند.

چین و هند مصرف‌کنندگان عمده انرژی روسیه هستند و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز با وجود تلاش‌های گسترده برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، همچنان مشتری نفت و گاز این کشور هستند.

به استناد اداره تجارت بین‌المللی ایالات متحده، وابسته به وزارت بازرگانی این کشور، ظرف چهار سال گذشته، شش فرمان اجرایی از سوی جو بایدن، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا و دونالد ترامپ برای گسترش تحریم‌ها علیه روسیه صادر شده است.

دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان در کنگره برای تصویب قانونی که روسیه را به‌دلیل ادامه جنگ علیه اوکراین تنبیه کند، فشار آورده‌اند.

ترامپ در حالی در حمایت از آن تردید داشت که می‌کوشید ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، را پای میز مذاکره با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، بکشاند.

