یونیسف: در سال ۲۰۲۰ چاقی کودکان در ایران و سرزمینهای فلسطینی بیش از اسرائیل بوده است
خبرنامه گویا - شیوع چاقی در میان کودکان و نوجوانان خاورمیانه و شمال آفریقا به سطحی بیسابقه رسیده و بنا بر گزارش جدید یونیسف، اکنون از نرخ کموزنی پیشی گرفته است. این روند بازتابدهنده «دوگانه سوءتغذیه» در منطقه است؛ وضعیتی که در آن میلیونها کودک همزمان هم با رژیمهای غذایی ناسالم روبهرو هستند و هم با گرسنگی تهدیدکننده زندگی، بهویژه در کشورهایی که گرفتار جنگ و بحران هستند.
یونیسف با بررسی دادههای بیش از ۱۹۰ کشور اعلام کرد که از سال ۲۰۰۰ تاکنون نرخ جهانی کموزنی در کودکان ۵ تا ۱۹ سال کاهش یافته، اما چاقی بیش از سه برابر شده است.
در همین زمینه، سازمان ملل بر اساس دادههای یونیسف گزارش میدهد که نرخ چاقی در سرزمینهای فلسطینی (۳۱ درصد در گروه سنی ۵ تا ۱۹ سال) بالاتر از اسرائیل (۲۳ درصد) بوده و نرخ سوءتغذیه/لاغری نیز در سرزمینهای فلسطینی (۴ درصد) اندکی بالاتر از اسرائیل (۳ درصد) گزارش شده بوده است. این دادهها مربوط به سال ۲۰۲۲ هستند.
اما پس از آغاز جنگ ۷ اکتبر، بحران غذایی در غزه وارد مرحلهای بسیار خطرناک شد. یافتههای سیستم IPC درباره خطر قحطی نشان میدهد که گرسنگی به سطح حاد رسیده بود و نتایج غربالگریها نشان میدهد از هر پنج کودک یک نفر دچار سوءتغذیه شده بودند؛ وضعیتی که با ادامه عملیات نظامی در شهر غزه رو به وخامت گذاشته شده بود.
گزارش سال ۲۰۲۰ درباره نرخ بالاتر چاقی در سرزمینهای فلسطینی نسبت به اسرائیل نشان میدهد که تصویر رایجی که پیش از جنگ ۷ اکتبر ارائه میشد - اینکه غزه و کرانه باختری همواره «مانند یک زندان روباز» با کمبود گسترده غذا مواجه بودهاند با دادههای واقعی همخوانی کامل نداشته است. در حالی که محدودیتها، فقر، و وابستگی به کمکهای غذایی واقعیت داشتند، اما الگوی تغذیهای نشان میدهد که مشکل اصلی بیشتر کیفیت غذا بوده تا کمیت آن. مقایسه این دادهها با دیگر کشورهای منطقه نیز تصویر گستردهتری از دوگانه سوءتغذیه در خاورمیانه ارائه میدهد؛ برای نمونه، در ایران حدود ۱۰ درصد از کودکان دچار کموزنی یا سوءتغذیه و حدود ۳۰ درصد دچار اضافهوزن یا چاقی هستند.
