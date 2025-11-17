Monday, Nov 17, 2025

صفحه نخست » آمار غیر منتظره یونیسف در ارتباط با نرخ چاقی کودکان ایران، فلسطین و اسرائیل

child.jpgیونیسف: در سال ۲۰۲۰ چاقی کودکان در ایران و سرزمین‌های فلسطینی بیش از اسرائیل بوده است

خبرنامه گویا - شیوع چاقی در میان کودکان و نوجوانان خاورمیانه و شمال آفریقا به سطحی بی‌سابقه رسیده و بنا بر گزارش جدید یونیسف، اکنون از نرخ کم‌وزنی پیشی گرفته است. این روند بازتاب‌دهنده «دوگانه سوءتغذیه» در منطقه است؛ وضعیتی که در آن میلیون‌ها کودک هم‌زمان هم با رژیم‌های غذایی ناسالم روبه‌رو هستند و هم با گرسنگی تهدیدکننده زندگی، به‌ویژه در کشورهایی که گرفتار جنگ و بحران هستند.

یونیسف با بررسی داده‌های بیش از ۱۹۰ کشور اعلام کرد که از سال ۲۰۰۰ تاکنون نرخ جهانی کم‌وزنی در کودکان ۵ تا ۱۹ سال کاهش یافته، اما چاقی بیش از سه برابر شده است.

در همین زمینه، سازمان ملل بر اساس داده‌های یونیسف گزارش می‌دهد که نرخ چاقی در سرزمین‌های فلسطینی (۳۱ درصد در گروه سنی ۵ تا ۱۹ سال) بالاتر از اسرائیل (۲۳ درصد) بوده و نرخ سوءتغذیه/لاغری نیز در سرزمین‌های فلسطینی (۴ درصد) اندکی بالاتر از اسرائیل (۳ درصد) گزارش شده بوده است. این داده‌ها مربوط به سال ۲۰۲۲ هستند.

unicefstats.jpg

اما پس از آغاز جنگ ۷ اکتبر، بحران غذایی در غزه وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک شد. یافته‌های سیستم IPC درباره خطر قحطی نشان می‌دهد که گرسنگی به سطح حاد رسیده بود و نتایج غربالگری‌ها نشان می‌دهد از هر پنج کودک یک نفر دچار سوءتغذیه شده بودند؛ وضعیتی که با ادامه عملیات نظامی در شهر غزه رو به وخامت گذاشته شده بود.

گزارش‌ سال ۲۰۲۰ درباره نرخ بالاتر چاقی در سرزمین‌های فلسطینی نسبت به اسرائیل نشان می‌دهد که تصویر رایجی که پیش از جنگ ۷ اکتبر ارائه می‌شد - این‌که غزه و کرانه باختری همواره «مانند یک زندان روباز» با کمبود گسترده غذا مواجه بوده‌اند با داده‌های واقعی همخوانی کامل نداشته است. در حالی که محدودیت‌ها، فقر، و وابستگی به کمک‌های غذایی واقعیت داشتند، اما الگوی تغذیه‌ای نشان می‌دهد که مشکل اصلی بیشتر کیفیت غذا بوده تا کمیت آن. مقایسه این داده‌ها با دیگر کشورهای منطقه نیز تصویر گسترده‌تری از دوگانه سوءتغذیه در خاورمیانه ارائه می‌دهد؛ برای نمونه، در ایران حدود ۱۰ درصد از کودکان دچار کم‌وزنی یا سوءتغذیه و حدود ۳۰ درصد دچار اضافه‌وزن یا چاقی هستند.

مطلب بعدی...
kordeh.jpg
مصاحبه با هانی کرده که پس از سه ساعت انتشار حذف شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar17-1.jpg
عنوان ملکه تناسب اندام به یک مدل و اینفلوئنسر ایرانی رسید
daily17.jpg
رونمایی از کتاب " استادان بازیگری " ، نوشته ی " ریچارد برستوف " و ترجمه ی " پیمان معادی "
one17.jpg
نقش هانی کرده در تیم استقلال و ارتباط او با برخی سلبریتی ها چیست
oholic17.jpg
پلمب رستوران و بازداشت بهادر وحشی در ترکیه
goftar17.jpg
تصاویر ریحانه پارسا برای یک برند ایرانی
daily.jpg
عروس جو بایدن کیست و چگونه همسر هانتر بایدن شد؟
one16.jpg
تصاویری که غزال رجبیان همسر مهران مدیری از کنسرت دبی منتشر کرد
goftar16.jpg
مراسم خاکسپاری خواهر محمود احمدی‌ نژاد در بهشت زهرا

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: بیلاخ خامنه ای به پزشکیان
خامنه ای تا چه زمانی می‌تواند جلوی نابودی جمهوری اسلامی را بگیرد
اختلاف شدیذ دو مقام‌ ارشد نیروهای مسلح بر سر کارآمدی تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی
نامه‌ای از قلب وطن به شاهزاده‌ و پدر ایران

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
goftar29-2.jpg
زندگی همسر یاسر عرفات و دخترش در پاریس و جزیره مالت
onenews88.jpg
کلک های تبلیغاتی برای گول زدن خریداران

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy