Saturday, Jan 24, 2026

صفحه نخست » خامنه‌ای در پناهگاهی ویژه در تهران مخفی شده است

moosh.jpgبر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، علی خامنه‌ای، دیکتاتور ایران، در پی ارزیابی مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره افزایش احتمال حمله آمریکا، در پناهگاهی ویژه و زیرزمینی، شامل تونل های تودر تو در تهران مخفی شده است.

بنابر این اطلاعات، مسعود خامنه‌ای پسر سوم او، کارهای دفتری روزانه را بر عهده دارد و مجتبی خامنه‌ای، دیگر فرزند دیکتاتور ایران، با مقام های حکومتی در ارتباط است.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره حمله آمریکا به مواضع و مقام‌های جمهوری اسلامی بالا گرفته است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر بارها از احتمال مداخله در ایران سخن گفته و به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده بود از سرکوب معترضان خودداری کنند. او دوم بهمن اعزام گسترده تجهیزات نظامی و حرکت «یک ناوگان بزرگ» آمریکا به سمت منطقه را تایید کرد و گفت ایالات متحده تحولات ایران را به‌دقت زیر نظر دارد.

تازه‌ترین سند دفاعی آمریکا: ایران در آسیب‌پذیرترین وضعیت قرار دارد

در تازه‌ترین سند استراتژی دفاع ملی آمریکا (۲۰۲۶)، پنتاگون جمهوری اسلامی را در یکی از آسیب‌پذیرترین مقاطع راهبردی خود توصیف کرده و نسبت به تلاش احتمالی تهران برای بازسازی توان نظامی متعارف و پیگیری دوباره مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای هشدار داده است.

در این سند تأکید شده که دونالد ترامپ همواره بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی پافشاری کرده و عملیات موسوم به «چکش نیمه‌شب» به‌عنوان نماد اجرای عملی این سیاست معرفی شده است. پنتاگون این عملیات را از نظر وسعت و پیامدهای راهبردی بی‌سابقه می‌داند و مدعی است که این اقدام به نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجامیده و هم‌زمان، حمایت آمریکا از اسرائیل در جریان جنگ ۱۲روزه، به تضعیف جدی جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی منجر شده است.

بر اساس این استراتژی، «محور مقاومت» وابسته به جمهوری اسلامی نیز متحمل ضربات سنگینی شده است؛ به‌طوری که توان عملیاتی حزب‌الله و حماس به‌شدت کاهش یافته و حوثی‌های یمن نیز در پی عملیات بازدارنده آمریکا موسوم به «Rough Rider» ناچار به توقف حملات علیه کشتی‌های آمریکایی شده‌اند؛ امری که به ادعای واشنگتن، آزادی ناوبری دریایی را احیا کرده است. با این حال، سند پنتاگون نسبت به احتمال احیای توان و زیرساخت‌های گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد.

در ادامه، جمهوری اسلامی به‌عنوان «مسئول کشته‌شدن شهروندان آمریکایی» و همچنان تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل معرفی می‌شود که با دامن‌زدن به بحران‌های منطقه‌ای، امنیت نیروهای آمریکایی و ثبات خاورمیانه را به خطر انداخته است.

بحران اقتصادی در ایران رو به گسترش است

همزمان با ادامه برخورد امنیتی حکومت با فعالان اقتصادی معترض و قطعی اینترنت، بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی رو به گسترش است.

