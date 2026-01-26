Monday, Jan 26, 2026

صفحه نخست » نماینده حزب کارگر پارلمان بریتانیا خواستار حملات هدفمند به رژیم ایران شد شد

parliment.jpgدیوید تیلر، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا در شبکه ایکس نوشت: «معترضان شجاع ایرانی در حال قتل‌عام شدن هستند، ما به اقدام نیاز داریم، نه فقط حرف. این یعنی حملات نظامی هدفمند که توانایی رژیم ایران برای کشتن شهروندان خودش را تضعیف کند.»

همچنین رشید تمال، نماینده حزب سوسیالیست فرانسه در شبکه ایکس نوشت: «رژیم ایران بار دیگر راه کشتار مردم خود را انتخاب کرده است.اروپا باید تحریم‌ها علیه این جلادان را تشدید کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.»

فاکس‌نیوز: گروه ضربت ناو هواپیمابر لینکلن وارد آب‌های سنتکام در اقیانوس هند شد

هم‌زمان با آن‌که تنش‌های میان آمریکا و ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است، به گزارش فاکس نیوز، گروه ضربت ناو هواپیمابر یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن وارد آب‌های تحت فرماندهی سنتکام در اقیانوس هند شده است.

کانال ۱۴ اسرائیل در زمینه دیدار فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با مقامات اسرائیلی گزارش داد که برای انجام یک «عملیات نقطه‌ای»، ایالات متحده در هر لحظه آمادگی کامل دارد.

معاون اول پزشکیان: برنامه اداره کشور در شرایط جنگی را تدوین کردیم

محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان گفت: «دولت برنامه اداره کشور در شرایط جنگی را تدوین کرده است، هرچند امیدواریم هرگز نیازی به اجرای آن نباشد.»

او اضافه کرد: «جمهوری اسلامی جنگ‌طلب نیست و قصد آغاز درگیری ندارد اما در دفاع از کشور هیچ تردیدی نخواهیم داشت.»

او افزود: «اگر دشمن وارد معرکه جدیدی نشود، ما مسیر توسعه و اداره کشور را پی خواهیم گرفت.» معاون اول دولت ادامه داد: «در صورت تحمیل جنگ، نیروهای مسلح از آمادگی کامل دفاعی برخوردارند.»

