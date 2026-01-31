دو روز پیش در خبرها آمده بود که ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، با حمایت از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی گفت نباید برای «جنایت‌های ارتکاب‌یافته» مصونیت وجود داشته باشد.او تاکید کرد این تصمیم همچنین فراخوانی از سوی فرانسه به مقام‌های ایرانی است تا زندانیانی را که به تعداد هزاران نفر به زندان‌های حکومت انداخته شده‌اند، آزاد کنند. وزیر خارجه فرانسه افزود که مقام‌های ایران باید به اعدام‌هایی که «خشن‌ترین سرکوب در تاریخ معاصر ایران را تداوم می‌بخشد»، پایان دهند.

من دو روز صبر کردم تا کمی از میزان خشم ام کاسته شود تا بتوانم خطاب به این وزیرک چیزی بنویسم که امروز مودبانه ترین حرفی که توانستم خطاب به او بزنم این بود که بگویم:

جناب وزیر! لطفا Tais toi!

اگر می خواستم حرف دل ام را بزنم کلمات ام این گونه می شد:

آقاهه! Ta gueule! یا به اختصار tg!

حتما ملاحظه کرده اید که این روزها مودب ترین نویسندگان و هموطنان من از شدت خشم همه دهان به ناسزا گشوده اند. مگر شوخی ست تو قتل دستکم ۳۶۵۰۰ زن و مرد ایرانی را ببینی و خونسرد بنشینی و لب به ناسزا باز نکنی؟

حکومت نکبت آمار رسمی را عدد تکراری مورد علاقه اش یعنی ۳۱۱۷ اعلام کرده و گفته که ۲۴۲۷ نفر این تعداد شهید (یعنی از آدمکشان حکومت) بوده اند و یک نفر هم نیست به آن ها بگوید این چه نیروی قهار «تروریستی» (!) بوده که توانسته دوهزار و خرده ای از سگان درنده و مسلح و آماده ی جمهوری نکبت اسلامی را به دَرَک واصل کند و با آن همه تجهیزات و آمادگی فقط ششصد و خرده ای از تروریست ها را بکشد؟! اسلحه به کنار، این عده «تروریست» به حال آماده باش کامل بوده اند که وقتی بازاری ها به خیابان آمدند طی دو روز به خیابان ها بیایند و ۲۴۲۷ نفر از شما ها را در خیابان بکشند؟! :)

حالا این ها را رها کنیم و به حرف اصلی مان خطاب به وزیر خارجه فرانسه بپردازیم.