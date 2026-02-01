ایران اینترنشنال - دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، میگوید ایران «بهطور جدی» با واشنگتن در حال گفتوگوست و او امیدوار است تهران توافقی را بپذیرد که بر اساس آن از دستیابی به سلاح هستهای صرفنظر کند.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان درباره آخرین ارزیابیاش درباره مساله ایران، ابتدا از پاسخ خودداری کرد، اما سپس تأکید کرد که او تجهیزات و نیروهای نظامی قابل توجهی را به منطقه اعزام کرده است.
او گفت: «امیدوارم آنها به توافقی برسند که قابل قبول باشد.»
در واکنش به اظهارنظر منتسب به وزیر دفاع عربستان سعودی مبنی بر اینکه خودداری ترامپ از حمله میتواند موجب جسورتر شدن ایران شود، رییسجمهور آمریکا گفت: «بعضیها اینطور فکر میکنند، بعضیها نه.»
ترامپ در ادامه افزود: «میشود به یک توافق مذاکرهشده و رضایتبخش رسید، بدون سلاح هستهای... آنها باید این کار را بکنند، اما نمیدانم انجامش بدهند یا نه. آنها با ما در حال گفتوگو هستند ـ گفتوگویی جدی.»
او همچنین اعلام کرد که هند به جای خرید نفت از ایران، نفت ونزوئلا را خریداری خواهد کرد. به گفته او، چین هم از توافق با آمریکا برای خرید نفت از ونزوئلا استقبال کرده است.
U.S. President Donald Trump on Iran:-- Open Source Intel (@Osint613) February 1, 2026
Reporter: "Sir, could you give us on an update on where your thinking is right now with Iran? If you have made a final decision on what you wanna do?"
Trump: "I certainly can't tell you that, but we do have really big powerful ships heading... pic.twitter.com/shvHnmRyKc
