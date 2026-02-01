Sunday, Feb 1, 2026

صفحه نخست » ترامپ: جمهوری اسلامی به طور جدی در حال گفت‌و‌گو با آمریکا است

trump.jpgایران اینترنشنال - دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، می‌گوید ایران «به‌طور جدی» با واشنگتن در حال گفت‌وگوست و او امیدوار است تهران توافقی را بپذیرد که بر اساس آن از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند.

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان درباره آخرین ارزیابی‌اش درباره مساله ایران، ابتدا از پاسخ خودداری کرد، اما سپس تأکید کرد که او تجهیزات و نیروهای نظامی قابل توجهی را به منطقه اعزام کرده است.

او گفت: «امیدوارم آن‌ها به توافقی برسند که قابل قبول باشد.»

در واکنش به اظهارنظر منتسب به وزیر دفاع عربستان سعودی مبنی بر اینکه خودداری ترامپ از حمله می‌تواند موجب جسورتر شدن ایران شود، رییس‌جمهور آمریکا گفت: «بعضی‌ها این‌طور فکر می‌کنند، بعضی‌ها نه.»

ترامپ در ادامه افزود: «می‌شود به یک توافق مذاکره‌شده و رضایت‌بخش رسید، بدون سلاح هسته‌ای... آن‌ها باید این کار را بکنند، اما نمی‌دانم انجامش بدهند یا نه. آن‌ها با ما در حال گفت‌وگو هستند ـ گفت‌وگویی جدی.»

او همچنین اعلام کرد که هند به جای خرید نفت از ایران، نفت ونزوئلا را خریداری خواهد کرد. به گفته او، چین هم از توافق با آمریکا برای خرید نفت از ونزوئلا استقبال کرده است.

