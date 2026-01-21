در سال‌های اخیر، حمایت و مواضع رضا رویگری درباره حکومت از جمله حضور او در مراسم تشییع کشته‌شدگان سقوط بالگرد، در حالی که تصویری از ابراهیم رئیسی و قاسم سلیمانی در دست داشت، واکنش‌برانگیز شده بود.

رضا رویگری در سال ۱۳۹۳ دچار سکته شد و به دلیل از کار افتادن برخی اعضای بدن، نیازمند مراقبت و فیزیوتراپی بود. او در سال‌های بعد کمتر فعالیت داشت، چند بار بستری شد و مدتی در آسایشگاه کهریزک زندگی کرد و از مشکلات مالی جدی خود سخن گفت. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز با انتشار ویدیویی از اسکان اجباری‌اش در کهریزک خبر داد و درخواست کمک کرد؛ پس از آن تصاویری از فراهم شدن خانه‌ای با پرستار اختصاصی برای او منتشر شد.