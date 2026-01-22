ایندیپندنت - مرتضی طلایی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که در مقاطع حساس دهه ۷۰ و ۸۰ فرماندهی پلیس تهران را بر عهده داشت و نقش مهمی در سرکوب اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ داشت، به خبرآنلاین گفت از آنجایی که یکی از دامادهایش می‌خواست روی بچه‌هایش سرمایه‌گذاری کند و سطح آموزشی کشور برایشان کم بود، به کانادا مهاجرت کردند.

این درحالی است که مرتضی طلایی نیز اخیرا به کانادا سفر کرده بود و تصاویر او هنگام ورزش در باشگاه ورزشی در کانادا موجود است.

از آرشیو ویدئو عبدی مدیا:

فیلم/ سردار مرتضی طلایی کجاست؟



بر اساس عکس‌ها و فیلم به دست رسیده مرتضی طلائی، نایب رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران و رئیس پلیس سابق تهران بزرگ که در سال هشتاد و پنج با درجه نظامی سردار سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته شده بود اکنون در کاناد اقامت دارد و به زندگی مشغول است. https://t.co/Nrd8RkoRqC pic.twitter.com/7yHgYMIBzI -- AbdiMedia - Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) January 29, 2022

