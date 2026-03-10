اختصاصی ایرانوایر: در تماس با یک منبع آگاه درون دولت، مطلع شدیم که «مسعود پزشکیان» رییسجمهور ایران، از زمان انتصاب «مجتبی خامنهای» به رهبری جمهوری اسلامی تاکنون هیچ تماسی با او نداشته است و در بیخبری بهسر میبرد.
در یازدهمین روز جنگ آمریکا و اسراییل با ایران، این منبع آگاه درباره رهبری مجتبی خامنهای و ارتباط او با مسعود پزشکیان گفت: «وزرای دولت هیچ خبری از ایشان ندارند و تا جایی که میدانم خود آقای پزشکیان هم هیچ تماسی با حضرت آیتالله مجتبی خامنهای نداشته است.»
به گفته این منبع آگاه، دولت پزشکیان در شرایط جنگی کنونی، در یک «نابسامانی شدید» بهسر میبرد. اما «سپاه بسیار هماهنگ عمل میکند.»
این منبع درون دولت به «ایرانوایر» گفت: «نابسامانی دولت چنان شدید است که معلوم نیست حقوق کارمندان را تا عید بتوان پرداخت کرد. عید بدی در پیش داریم.»
در پی اعلام نام مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون هیچ تصویر یا پیامی از او منتشر نشده است. این در حالی است که رسانههای حکومتی میگویند که مجتبی خامنهای بهزودی پیام خواهد داد. اگرچه آنها مشخص نکردهاند که این پیام قرار است تصویری، صوتی یا مکتوب باشد.
