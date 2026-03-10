Tuesday, Mar 10, 2026

صفحه نخست » تنگۀ هرمز، کلید پیروزی جنگ!؟

akg.jpgعلی کشتگر - ویژه خبرنامه گویا

بسیاری از تحلیل‌گران چه در خارج و چه در داخل ایران، متوجه نبودند که چرا سپاه پاسداران و هستۀ رهبری آن، همۀ فشار خود را علیه کشورهای عربی خلیج فارس به‌کار گرفته‌اند و به همۀ تأسیسات نفتی در عربستان، بحرین، امارات، قطر و حتی عمان که به‌ظاهر دوست جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، با موشک و پهپاد حمله می‌کنند.

حتی مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی نیز از منطق این حملات خبر نداشت و خواستار پایان دادن به آن شد. اما منطق سپاه و رهبری آن، چنین بود و هست که باید کاری کرد که بهای نفت هرچه سریع‌تر گران شود تا ترامپ، زیر فشار افکار عمومی آمریکایی‌ها و خطر باخت در انتخابامیان‌دوره‌ای که چند ماه دیگر برگزار می‌شود، به مصالحه با جمهوری اسلامی رضایت بدهد.

اکنون صدها نفتکش پر و خالی از نفت در دو سوی تنگۀ هرمز صف کشیده‌اند و سپاه اجازۀ رفت‌و‌آمد را به آنها نمی‌دهد.

اگر این وضع ادامه یابد و جمهوری اسلامی همچنان قادر به بمباران تأسیسات نفتی کشورهای عربی خلیج فارس باشد، چه می‌شود؟ حملۀ نظامی آمریکا شکست می‌خورد. به همین دلیل ظاهراً آمریکا همراه با متحدانش به فکر اشغال تنگۀ هرمز هستند.

اما از سویی ژنرال‌های آمریکایی نگران آن هستند که در جریان اشغال سریع تنگۀ هرمز که مستلزم پیاده کردن نیرو در مناطق ساحلی ایران است، قایق‌های تندروی انتحاری موفق شوند کشتی‌های نفتکش معطل در دو سوی تنگه هرمز را غرق کنند.

مشکل دیگری نیز وجود دارد که آن امکان تلفات سربازان آمریکایی است.

با این همه برای جلوگیری از نقشۀ سپاه، آمریکا راهی ندارد، مگر اشغال تنگۀ هرمز و همزمان با آن، متمرکز کردن سامانه‌های ضد هوایی بیشتر در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس.

اگر آمریکا در این مسیر شکست بخورد و سپاه موفق شود تنگۀ هرمز را همچنان در اختیار خود نگه دارد، شرایط برای ارتش آمریکا دشوار میشود.

هستۀ رهبری جمهوری اسلامی امیدوار است که با قطع واردات و صادرات نفتی و دیگر صادارات و واردات کشورهای عربی، آمریکا را ناچار به مصالحه کند. باید دید چه می‌شود.

ادامه این جنگ ضرباتی مهلک به زیر ساخت‌ها ی صنعتی وثروتهای ملی ایران می زند وهمراه با آن هزاران ایرانی بیگناه را به کشتن می‌دهد و بد تر از هرچیز می تواند استقرار‌دموکراسی را به عقب اندازد بسیاری از ایرانیان خواستار کشتن رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی بوده و هستند اما طبعا با نابودی زیر ساختهای صنعتی و ویرانی ایران وکشته شدن شهروندان بیگناه نیستند.

مطلب قبلی...
alari.jpg
بنظر میآید مجتبی خامنه‌ای شده اسم مستعار علی لاریجانی!
مطلب بعدی...
ahmadi.jpg
وقتی ۳۰ هزار نفر کشته شدند سکوت کردید؛ حالا برای زیرساخت‌ها فریاد می‌زنید؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar10.jpg
بیعت "پرستوهای نظام" با مجتبی خامنه ای در تهران
tv10-1.jpg
تصاویری از یاسمین پهلوی در روز جهانی زن
one10.jpg
ادای احترام به پیکر سربازان امریکایی کشته شده در جنگ با ایران
oholic10.jpg
دشوار ترین دوران ها برای زندگی کردن
daily30-3.jpg
تصاویر لو رفته از معشوقه کت دامن پوش خامنه ای، ژیلا صادقی
goftar8-1.jpg
مژده خنجری؛ از بزرگ شدن در فرانسه تا ورود به صداوسیما
tv9.jpg
تصاویر سام اصغری با المان های ایرانی
oholic9.jpg
وقتی هوش مصنوعی شکوه ایرانِ قدیم را زنده می‌کند

از سایت های دیگر

شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
خامنه ای تا چه زمانی می‌تواند جلوی نابودی جمهوری اسلامی را بگیرد
ویدیو: توزیع کاندوم و داروهای ضروری با پهپاد

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar9-1.jpg
برکناری نادره رضایی؛ دارنده فیش حقوقی ۹۷ میلیونی
one26-2.jpg
فراز و فرود حسن روحانی مقام سیاسی و امنیتی!

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy