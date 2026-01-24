Saturday, Jan 24, 2026

صفحه نخست » هشدار خبری کیمیا علیزاده

alizadeh.jpgکیمیا علیزاده، نخستین مدال‌آور زن ایران در المپیک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یک وکیل از داخل ایران به او خبر داده که جمهوری اسلامی درحال اعدام بازداشت‌شده‌ها در جریان انقلاب ملی ایرانیان است: «آنها را در سوله‌های چند هزار نفری در کهریزک به صورت گروهی اعدام و به عنوان کشته‌های روزهای قبل، ثبت می‌کنند.»

او نوشته: «من از تهران وصل شدم، من یک وکیل هستم. سوله‌های چندهزار نفری در کهریزک پر از جوانان در آستانه اعدام است.»

این وکیل در پاسخ به علیزاده که پرسیده که «آیا این سوله‌ها به عنوان زندان استفاده می‌شود؟» گفته: «بله. و آنها را به صورت گروهی اعدام می‌کنند. و بعد با کیسه به عنوان کشته‌های روزهای قبل، منتقل می‌کنند.»

این وکیل نوشته: «دادرسی نیست، رسیدگی نیست، محاکمه‌ای در کار نیست. پزشکی قانونی مرگ آنها را برای روزهای گذشته تایید می‌کند. اعدام‌ها متوقف نشده‌است، چون محاکمه‌ای وجود ندارد. قلب و چشم ما در خون، عزا و خشم می‌سوزد.»

