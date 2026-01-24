Saturday, Jan 24, 2026

صفحه نخست » فرهاد مجیدی: مدیران دین دزد جشن ها را جمع کردن و پول مملکت را غارت، و این شد روزگار ما

majidi.jpgایندیپندنت فارسی - فرهاد مجیدی، سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال، در واکنش به کشتار و سرکوب بی‌سابقه مردم از سوی جمهوری اسلامی، نوشت: «اگر در جامعه‌ای هنر و آزادی نباشد، خشونت جای آن را می‌گیرد.»

مجیدی در روایتگر اینستاگرام خود ضمن بازنشر ویدیویی از شعرخوانی یک فرد مسن در تشریح ویرانی ایران به دست جمهوری اسلامی، نوشت: «اگر در جامعه‌ای هنر و آزادی نباشد، خشونت جای آن را می‌گیرد. سالهاست هنر و آزادی و سواد از کشور ما حذف شده است.»

او با تسلیت به مردم ایران تاکید کرد: «مدیران دین‌دزد جشن‌ها را جمع کردن و پول مملکت را غارت کردند و این شد روزگار ما.»

