ایندیپندنت فارسی - فرهاد مجیدی، سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال، در واکنش به کشتار و سرکوب بیسابقه مردم از سوی جمهوری اسلامی، نوشت: «اگر در جامعهای هنر و آزادی نباشد، خشونت جای آن را میگیرد.»
مجیدی در روایتگر اینستاگرام خود ضمن بازنشر ویدیویی از شعرخوانی یک فرد مسن در تشریح ویرانی ایران به دست جمهوری اسلامی، نوشت: «اگر در جامعهای هنر و آزادی نباشد، خشونت جای آن را میگیرد. سالهاست هنر و آزادی و سواد از کشور ما حذف شده است.»
او با تسلیت به مردم ایران تاکید کرد: «مدیران دیندزد جشنها را جمع کردن و پول مملکت را غارت کردند و این شد روزگار ما.»
