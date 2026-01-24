Saturday, Jan 24, 2026

صفحه نخست » بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه شریف: روی منفورترین سرکوبگران و مستبدان سفید شده است

sharif.jpgایران وایر - انجمن اسلامی دانشگاه شریف با انتشار بیانیه‌ای، تاکید کرد که حاکمیت تنها در چند روز «چنان کنش قرون وسطایی» انجام داده که «روی منفورترین سرکوبگران و مستبدان نیز سفیده شده است.»

در بخشی از این بیانیه آمده است: «اکنون، تنها سخنی که رواست، سخن از رد خون بر کوچه و خیابان و سخن از سیاهه پایان‌ناپذیر جنایات است. [...] تنها دو سه روز کافی بود تا زن و مرد و پیر و جوان مردم ایران در خیابان کشته شوند؛ تا جان انسان‌ها به صرف گذر از خیابان و رد شدن از پیاده‌رو هدف گلوله جنگی قرار بگیرد؛ تا صدای شلیک رگبار کف تهران بلند شود؛ تا بیمارستان‌ها از جنازه پر شوند و تا از کودک هشت‌ساله تن بی‌جان ناشناسی در حیاط پزشکی قانونی کهریزک باقی بماند.»

انجمن اسلامی دانشگاه شریف در ادامه از سناریوپردازی جمهوری اسلامی در رسانه‌های حکومتی انتقاد کرده است: «آری،‌ خون کردند. خون کردند و در مقابل دوربین‌ها صد قصه بی‌سروته بافتند تا رد آن را از دستشان بشویند؛ خون کردند تا شهرهای ایران صحنه رژه رفتن و خط و نشان کشیدن مردان مسلح نقاب‌دار و تیربار هایشان شود؛ آن‌چنان خون کردند که آواز عزا تا خانه‌های بسیاری از مردم و نزدیکانشان رسیده‌است.»‌

جمهوری اسلامی از شامگاه پنج‌شنبه ۱۸دی۱۴۰۴ که اینترنت و ارتباطات را قطع کرد، با سلاح‌های سنگین معترضان را هدف قرار داد و شماری را مجروح کرد و کشت. در پی این کشتار، رسانه‌های حکومتی با پخش گزارش‌ها و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که غیرنظامیان را «تروریست‌های مسلح» کشته‌اند.

دو هفته پس از این کشتار در حالی‌که سناریوپردازی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید «آتشی از خشم و بیزاری در سینه آحاد مردم زبانه می‌کشد.» به طوری‌که «خشم و بیزاری از خفقانی که راه نفس ملت را بسته است؛ از سرکوبی که تا مقابل درهای خانه‌ها رسیده‌است و از کشتار جوانانی که هرچه بشماریم، نام‌های جدیدی به فهرستشان اضافه می‌گردد.»

در پایان این بیانیه آمده است: «حالا و پس از تمام آن‌چه از سر گذرانده‌ایم، دیگر چیزی برای انذار نمانده و هیچ معنایی در هشدار نیست‌. حال، تنها بیزاری و نفرت از تک‌تک اعمالتان مانده‌است؛ بیزاری از جور و ستمی که دیگر با چشمان بسته هم بر همگان پیدا می‌گردد.»

مطلب قبلی...
moosh.jpg
خامنه‌ای در پناهگاهی ویژه در تهران مخفی شده است
مطلب بعدی...
22.jpg
پیشنهاد ارژنگ امیرفضلی بازیگر ایرانی مقیم کانادا به عراقچی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily24.jpg
هنربندان حکومتی در نشست با معاون هنری وزیر ارشاد
one19.jpg
دریادار ایرانی الاصل فرمانده ناوگروه ضربت ارتش آمریکا
one1.jpg
محمود جعفریان معاون مدیر رادیو تلویزیون ملی که با اعلام جرم از سوی مسعود بهنود اعدام شد
oholic24.jpg
مسافران ایرانی درمرز ترکیه؛ این‌‍ بار نه گردشگر و نه پناهجو
daily.jpg
خانه دومیلیون دلاری هانیه شریعتمداری دختر محمد شریعتمداری در واشینگتن دی سی
goftar7.jpg
دختر صادق خلخالی از بی میلی به حجاب تا زندگی در هلند
daily23.jpg
کاترین شکدم در تظاهرات ایرانیان لندن
newso.jpg
سنت‌هایی که شاید بی‌معنی باشند، اما هنوز در این کشورها وجود دارند

از سایت های دیگر

این ویتامین روند پیری پوست را معکوس می‌کند
هفت دلیل تمایل زنان و مردان به شریک جوان‌تر
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند

پر بیننده ترین ها



pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
hassanzadeh.jpg
هالیوودی شدن جواهرات حسن‌زاده یک برند ایرانی با تاریخچه‌ای غنی
goftar29-2.jpg
همسر سید احمد خمینی؛ فاطمه دانش پژوه کیست؟
daily13-1.jpg
فرزند احمد جنتی، که از اعضای شناخته شده سازمان مجاهدین بود

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy