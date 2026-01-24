ویدیوهایی از تجمع گروهی از حامیان اعتراضات سراسری ایران، امروز، شنبه، ۴ بهمن، مقابل سفارت آمریکا در کپنهاگ، پایتخت دانمارک به دست بیبیسی فارسی رسیده است.
همزمان، عبور جمعی از حامیان فلسطینیها در همان نقطه از مقابل تجع حامیان اعتراضات ایران، باعث تنش لفظی و شعاری بین دو گروه شد.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد روز شنبه حاضران در تجمع حامیان فلسطین در کپنهاگ ایرانیانی را که برای حمایت از انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی تجمع کردند، تمسخر میکنند.
