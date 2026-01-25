اسرائیلهیوم: آمریکا به شواهد موثق از اعدام معترضان در ایران دست یافت
یورونیوز - به گزارش «اسرائیلهیوم»، آمریکا با همکاری نهادهای اطلاعاتی اسرائیل به شواهد موثقی دال بر اعدام معترضان در ایران دست یافته است. این در حالی است که ترامپ گفته بود، یکی از دلایلی که حمله به ایران را به تعویق انداخته، تضمینی است که از تهران برای توقف اعدام بیش از ۸۰۰ معترض بازداشتشده دریافت کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا تاکنون بارها اعلام کرده که رژیم ایران به او تضمین داده است که اعدام بیش از ۸۰۰ معترض را متوقف کند. او روز چهارشنبه در حاشیه نشست «مجمع جهانی اقتصاد» در داووس سوئیس در پاسخ به پرسش خبرنگار «سیانبیسی» مبنی بر اینکه با توجه به انتقال گسترده تجهیزات نظامی آمریکا به خاورمیانه، آیا او قصد اقدام نظامی علیه ایران دارد، گفت: «امیدوارم نیاز به اقدام دیگری نباشد.»
او افزود: «این مساله برای من خیلی مهم بود که آنها قرار بود روز پنجشنبه ۸۳۷ نفر را که بیشترشان جوان بودند، به دار بیاویزند و من گفتم که نمیتوانید این کار را انجام دهید، اگر انجام دهید با عواقب بدی مواجه میشوید و آنها این اقدام را لغو کردند. امیدوارم که برای همیشه لغو شده باشد.»
به گزارش روزنامه «اسرائیلهیوم» این تضمین از مسیرهای مختلف، از جمله از طریق پیام مستقیم مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران به آقای ترامپ داده شده بود. با این حال، تهران ارسال چنین پیامی را رد کرده و مدعی شده که برنامهای برای اعدام ۸۰۰ معترض وجود نداشته است.
این در حالی است که به گزارش این روزنامه اسرائیلی، ایالات متحده با همکاری نهادهای اطلاعاتی اسرائیل به «شواهد قطعی» دست یافته است که کاملا ناقض این تضمین هستند و اثبات میکنند رژیم ایران با استفاده از روشهای مختلف معترضان را اعدام کرده است.
همچنین اطلاعات تکمیلی به استفاده از گلولههای جنگی علیه معترضان در خیابانها و اعدام معترضان بازداشتشده با شلیک گلوله اشاره دارد.
بنابر این گزارش، این موضوع همچنین در دستور کار دیدار تیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، داماد و مشاور آقای ترامپ قرار داشت. این دو متعلق به جناحی در دولت آمریکا هستند که با هدف پرهیز از کشاندن منطقه به جنگ و حفظ برنامههای آمریکا برای بازطراحی خاورمیانه به دنبال راهحل دیپلماتیک برای مساله ایران هستند. قطر، عربستان سعودی و ترکیه نیز از این رویکرد حمایت میکنند.
ائتلاف نظامی
در مقابل استیو ویتکاف و جرد کوشنر، بیشتر اعضای کابینه آقای ترامپ، از جمله جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری، مارکو روبیو، وزیر خارجه و پیت هگست، وزیر دفاع (جنگ) ایالات متحده، ضربه قاطع به رژیم ایران که به فروپاشی یا دستکم تضعیف چشمگیر آن منجر شود را نهتنها التزام اخلاقی، بلکه اقدام عمده راهبردی میدانند. از نگاه آنها چنین اقدامی منجر به تقویت قابلتوجه منافع آمریکا در منطقه میشود.
به گزارش «اسرائیلهیوم»، امارات عربی متحده و چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا حامی این رویکرد هستند. بنابر این گزارش، در صورت حمله آمریکا به ایران، امارات، بریتانیا و اردن گستره کاملی از پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی مورد نیاز ارتش آمریکا را فراهم خواهند کرد.
انتظار میرود این کشورها همچنین در رهگیری موشکها و پهپادهای ایران که ممکن است به سوی اهداف راهبردی در منطقه از جمله اسرائیل، پایگاههای آمریکا و تاسیسات نفتی در خلیج فارس شلیک شوند، مشارکت کنند. با این حال مشخص نیست که آیا بریتانیا که اخیرا به تقویت نیروهای خود در قبرس و اردن پرداخته است، فعالانه در نبرد با ایران شرکت خواهد کرد یا نه.
بردلی کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) برای نشستهای هماهنگی با مقامات ارشد نهاد دفاعی اسرائیل وارد این کشور شد. آقای کوپر در صورت وقوع حمله، فرمانده عملیاتی آن خواهد بود.
علاوه بر نیروهای زمینی و اسکادرانهای هوایی مستقر در سراسر خاورمیانه، یک ناوگان کامل از ناوهای هواپیمابر، کشتیهای جنگی موشکانداز و ناوشکنهای مسلح به موشکهای کروز «تاماهاک» نیز تحت فرماندهی آقای کوپر هستند که قدرت آتش عظیمی را برای آمریکا فراهم میکند.
انتظار میرود گروه رزمی ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکولن» تا چند روز دیگر به موقعیت نزدیک و عملیاتی منتقل شود.