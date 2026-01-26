درحالی‌که تصاویر گسترده‌ای از تیراندازی مستقیم سرکوبگران با سلاح جنگی به سوی مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و همچنین در ویدیوها از پیکر جان‌باختگان، آثار برخورد گلوله جنگی دیده می‌شود، فرمانده نوپوی یگان‌های ویژه فراجا روز یکشنبه، پنجم بهمن‌ماه، مدعی شد که در سرکوب مردم از سلاح استفاده نشده است. او ادعا کرد: «ما از اسلحه پینت‌بال و خودروهای آبپاش و نویز استفاده کردیم».

-- independentpersian (@indypersian) January 26, 2026

