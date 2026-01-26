Monday, Jan 26, 2026

صفحه نخست » دروغگویی فرمانده یگان های ویژه فراجا درباره قتل‌عام مردم

درحالی‌که تصاویر گسترده‌ای از تیراندازی مستقیم سرکوبگران با سلاح جنگی به سوی مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و همچنین در ویدیوها از پیکر جان‌باختگان، آثار برخورد گلوله جنگی دیده می‌شود، فرمانده نوپوی یگان‌های ویژه فراجا روز یکشنبه، پنجم بهمن‌ماه، مدعی شد که در سرکوب مردم از سلاح استفاده نشده است. او ادعا کرد: «ما از اسلحه پینت‌بال و خودروهای آبپاش و نویز استفاده کردیم».

london.jpg
راهپیمایی بزرگ همبستگی لندن از دوربین پهپاد، ۵ بهمن ۱۴۰۴

goftar26-1.jpg
تصاویر خروش ایرانیان در حمایت از خیزش دی ماه در سراسر اروپا
daily26-1.jpg
علی‌محمد بشارتی جهرمی، فرزند محمدعلی بشارتی جهرمی؛ یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب در کانادا
daily26.jpg
با مدیرعامل گوگولی و جوان جزیره کیش که دستور کشتار داد بیشتر آشنا شوید
one26.jpg
دریا صفایی نماینده ایرانی پارلمان بلژیک در کنار سفیر آمریکا
oholic26.jpg
اگر تنها بودید چطور خودتان را از خفگی نجات دهید؟
goftar26.jpg
آرامش قبل از طوفان: تهران برفی بعد از سرکوب خونین دی ماه ۱۴۰۴
daily25.jpg
دختر و برادرزاده حسن باقری رییس کشته شده ستاد نیروهای مسلح در امریکا
daily.jpg
فهمیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی و پسرش مهدی امامی ساکن کالیفرنیا

رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند
دوران محمدرضاشاهی؛ درآمد هر ایرانی هزار دلار
عکسی دردناک | پسرِ مامان
دوران محمدرضاشاهی؛ انقلاب علیه فئودال‌ها

euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
goftar25-2.jpg
روشن کردن سیگار با تصویر خامنه ای مقابل سفارت جمهوری اسلامی با حضور ماتئو رنتسی در ایتالیا

