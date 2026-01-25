Sunday, Jan 25, 2026

صفحه نخست » حذف قاتلِ وحشیِ وحشی، امیدآفرین است

naseri.jpgعبدالله ناصری

انقلاب ملی ایرانی‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴، بدون تردید مانند همهٔ جنبش‌های قبلی، نقطهٔ عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی و البته به‌مراتب بزرگ‌تر بود. گسترش این انقلاب در ایران‌زمین و نوع مقابلهٔ حکومت سیاهِ «نامشروع» با آن، و همچنین تنوع شعارهای مردم، از نظر نگارنده در تاریخ ایران معاصر همتا ندارد.

فارغ از تأثیرگذاری این یا آن فرد در هدایت این انقلاب ملی، پیوست آن به اعتصاب‌های بازاریان و «اهل پیشه» در سراسر کشور، اصالت و ملی‌ـ‌میهنی بودن آن را در تاریخ و جهان ثبت و سند کرد. پیش‌تر و مکرر از ناهمدلی خودم با آقای رضا پهلوی نوشته‌ام، ولی در برابر تصمیم و ارادهٔ اکثریت (۵۰٪ + یک) مردم تسلیم خواهم بود.

همان‌طور که اکثر سیاست‌ورزان باتجربهٔ داخل و خارج ایران گفته‌اند، حملهٔ خارجی و سلطنت نمی‌تواند دموکراسی و، پیرو آن، رفاه مدرن را به ارمغان آورد. ولی همان‌طور که بارها نوشته‌ام، نبودِ علی خامنه‌ای در سر قدرت (استعفا، مرگ طبیعی، قتل) گشایشی در «خواست» مردم است. اکنون که وی فرماندهی کلانِ کشتار مردان جوان ایرانی را عهده‌دار است و هزاران شهید، مجروح و زندانی روی دست ملت شریف گذاشته است، حذف فیزیکی و قتل این مستبد، امید بزرگی در تداوم انقلاب ملی ایران خواهد بود.

دقت کنیم نگارنده فقط با یک حملهٔ نقطه‌ای و هدفمند ارتش آمریکا که با کمترین خسارت، حذف قاتلِ وحشیِ وحشی ایران را ادا کند، موافقت دارم. برای این بندهٔ کنشگرِ مخالفِ قدیمیِ حکومت دینی، ثبت جملهٔ احساسیِ اخیر سخت بود، ولی تکلیف خود دانستم تا از درون اغلب ایرانی‌ها، مخصوصاً جوانان، پرده بگیرم.

این یادداشت یک‌شنبه‌شب (۲۸ دی‌ماه) ساعت ۲۲ نوشته شد.

مطلب بعدی...
22.jpg
خبر فوری : ایران با صدور یک NOTAM تمامی پروازهای VFR در سراسر کشور را تا ۲۵ آوریل به حالت تعلیق درآورد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily25.jpg
دختر و برادرزاده حسن باقری رییس کشته شده ستاد نیروهای مسلح در امریکا
one25.jpg
سینماگران حکومتی که در دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر شرکت خواهند کرد
goftar25.jpg
تصاویری از خسارات خیزش دی ماه ۱۴۰۴ که رسانه های حکومتی منتشر کردند
daily.jpg
فهمیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی و پسرش مهدی امامی ساکن کالیفرنیا
goftar25-1.jpg
در مورد فرزند معصومه ابتکار معروف به خواهر مری در امریکا چه میدانید؟
newsoholic19.jpg
تصاويري از اولين ازدواج دو همجنسگراي مسلمان در لندن
daily24.jpg
هنربندان حکومتی در نشست با معاون هنری وزیر ارشاد
oholic24.jpg
مسافران ایرانی درمرز ترکیه؛ این‌‍ بار نه گردشگر و نه پناهجو

از سایت های دیگر

ویدئویی که فرانسه را شوکه کرد
تولید و ارسال این موشک‌های جمهوری اسلامی جزیی از نخستین فاز جنگ جهانی سوم است
خبر خانوادگی جدید از ابی
تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
dubaibanner.jpg
تصاویری از باغ معجزه دبی که در واکنش به بهشت فومن ترسناک مورد توجه قرار گرفتند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy