فرزانه روستای در توییتر نوشت : هشدار: تاریکخانه های فکری ج ا به کمک عوامل خارج از کشور دست به کار شده اند که:

هر کس فراخوان داده مسئولیت انبوه کشته ها را هم بر عهده بگیرد ! من پادشاهی خواه نیستم، اما آن چلاق های مغزی خارح از کشور که این فراخوان های تاریخی را حساب نشده و نابخردانه می خوانند و دارند خود را پاره ‌می کنند بسیار مشکوک و هماهنگ با سمفونی بیت خامنه ای می نوازند.

نایاکی ها و‌ باند نیویورکی ها و آن باندی که گفتند مردم زیر دست و پا کشته شده اند دارند خون شویی می کنند. ننگ بر شما «اپوزیسیون‌مخفی ها» که سر از آخور آخوندها بر نمی دارید و سد راه‌ مردم عزادار شده اید.