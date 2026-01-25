دویچه وله - حسن آقامیری روحانی خلع لباس شده توسط دادگاه ویژه روحانیت، به هشت سال حبس و دو سال ممنوعیت از سخنرانی محکوم شد.
خبرگزاری هرانا ضمن انتشار این خبر نوشت که این روحانی سابق، بابت توهین به مقدسات به پنج سال، بابت توهین به رهبری به دوسال و بابت تشویش اذهان عمومی به قصد ضربه زدن به نظام به یک سال حبس محکوم شده است.
او همچنین به دو سال ممنوعیت سخنرانی حضوری و مجازی نیز محکوم شده است.
