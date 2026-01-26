ضرورت وجود یک نهاد آلترناتیو برای دوران گذار

گفت‌وگوی یک روزنامه نگار با یک حقوقدان در داخل کشور

توضیح اسماعیل نوری علا: متن این گفتگو دیروز از ایران به دست من رسیده است با این خواست که آن را برای «خبرنامه گویا» بفرستم و بخواهم که آن را منتشر کنند. روزنامه نگاری که این متن را برای من فرستاده از دوستان قدیمی من است که اکنون دوران بازنشستگی را می گذراند. او نوشته است که امکان انتشار این متن در ایران وجود ندارد و فکر می کنند که انتشار آن (با این احتمال که به دست شاهراده رضا پهلوی هم برسد) در خبرنامه گویا می تواند متن را به رؤیت عده کثیری برساند. من هم فکر می کنم که مطالب این گفتگو حاوی نکات مهم و قابل توجهی است. در عین حال باید بگویم که من در مورد نکات مطروحه در این گفتگو نظرات خود را دارم که برخی از آنها را برای اطلاع شاهزاده به دفتر ایشان ارسال داشته ام و اگر لزومی برای طرح عمومی آنها باشد در موقع مقتصی در این مورد اقدام خواهم کرد.

****

پرسش: پیش از آغاز گفت‌وگو، فکر می‌کنم لازم است توضیح بدهم که چرا چنین گفت‌وگویی ضروری شده است. تحولات سیاسی ایران در سال‌های اخیر مسئلهٔ «گذار» را ــ مسئله‌ای که در سال ۱۳۵۷ عملاً به آن اندیشیده نشد ــ به مرکز گفت‌وگوی عمومی آورده است. فروپاشی مشروعیت نظم موجود از یک‌سو و ناتوانی ساختارهای رسمی از پاسخ‌گویی از سوی دیگر، جامعه را در وضعیتی قرار داده که پرسش از آلترناتیو یا بدیل سکولار و دموکرات دیگر یک بحث نظری یا آرمانی نیست، بلکه به مسئله‌ای عملی و فوری بدل شده است.

در این میان، نام رضا پهلوی به‌عنوان چهره‌ای سیاسیِ شناخته‌شده و برخوردار از سرمایهٔ نمادین، بیش از دیگران در کانون توجه قرار گرفته است. برای بخشی از جامعه، او نقطهٔ امید و تمرکز است؛ برای بخشی دیگر، محل تردید و پرسش. آنچه این دو نگاه را به هم پیوند می‌دهد، نه داوری ارزشی دربارهٔ شخص، بلکه یک پرسش مشترک است: آیا می‌توان از دل این تمرکز سیاسی، به یک بدیل نهادمند و دموکراتیک رسید؟

این پرسش صرفاً دربارهٔ رضا پهلوی نیست. در سطحی عمیق‌تر، دربارهٔ نسبت رهبری و نهاد، تمرکز و واگذاری قدرت، و تجربهٔ تاریخی گذار در ایران است؛ تجربه‌ای که یک‌بار، در سال ۱۳۵۷، به‌دلیل ابهام نقش‌ها و فقدان محدودیت نهادی، به استقرار نظمی اقتدارگرا انجامید.

از همین‌رو، گفت‌وگوی پیشِ رو نه دفاع از یک چهرهٔ سیاسی است و نه نفی او. هدف، روشن‌کردن معیارهاست؛ معیارهایی که با آن‌ها بتوان سنجید چه نوع رهبری‌ای به گذار کمک می‌کند و چه نوع تمرکزی، ناخواسته، آن را به بن‌بست می‌کشاند.

این مصاحبه تلاشی است برای انتقال بحث از سطح موضع‌گیری‌های احساسی به سطحی حقوقی و نهادی؛ جایی که پرسش اصلی نه «چه کسی؟» بلکه «چگونه؟» است.

شاید لازم باشد دربارهٔ مصاحبه‌شونده نیز توضیحی داده شود. حقوقدانی که در این گفت‌وگو نظر می‌دهد، از پژوهشگران حوزهٔ حقوق عمومی و حقوق اساسی است و سال‌ها بر مسائل گذار سیاسی، محدودسازی قدرت، و نسبت رهبری و نهاد در نظام‌های پساسلطه کار کرده است. او نه عضو هیچ جریان سیاسی است و نه نقشی اجرایی در ساختار قدرت داشته، و دیدگاه‌هایش در این گفت‌وگو بر تحلیل حقوقی و تجربه‌های تطبیقی استوار است، نه داوری‌های شخصی یا ملاحظات حزبی.

پاسخ: مقدمهٔ خوبی بود؛ هم موضوع را روشن کردید و هم جایگاه بحث را. من در خدمت‌تان هستم.

پرسش: چرا با وجود نقش پررنگ سیاسی شاهزاده رضا پهلوی در شرایط فعلی مبارزه با حکومت اسلامی، هنوز برخی ــ حتی از میان طرفداران او ــ دربارهٔ «بدیل نهادمند» بودن او و تیمش تردید دارند؟

پاسخ: زیرا بدیل نهادمند نه با محبوبیت یا مرکزیت سیاسی، بلکه با قابلیت تصمیم‌سازی پایدار، پاسخ‌گویی، و واگذاری قدرت تعریف می‌شود. در حال حاضر تمرکز سیاسی حول شخص شاهزاده شکل گرفته، اما این تمرکز هنوز به سازوکاری تبدیل نشده که مستقل از شخص کار کند. همین فاصله منشأ تردید کسانی است که در عین حمایت سیاسی، نگران سرنوشت گذارند.