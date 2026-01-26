ایران وایر - اکبر عبدی، هنرپیشه سینمای ایران با در ویدیویی با بیان اینکه عده زیادی در ایران از فقر و نداری خودکشی‌ می‌کنند گفت امیدوارم مسعود پزشکیان بدون عذاب کشیدن از دنیا نرود.

او با اشاره به یارانه ماهیانه یک میلیون تومانی گفت با این یارانه حتی روغن ۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی هم نمی‌توان خرید و به فرض داشتن روغن هم مردم توان خرید کالای دیگری برای استفاده با آن ندارند.