ایران وایر - اکبر عبدی، هنرپیشه سینمای ایران با در ویدیویی با بیان اینکه عده زیادی در ایران از فقر و نداری خودکشی میکنند گفت امیدوارم مسعود پزشکیان بدون عذاب کشیدن از دنیا نرود.
او با اشاره به یارانه ماهیانه یک میلیون تومانی گفت با این یارانه حتی روغن ۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی هم نمیتوان خرید و به فرض داشتن روغن هم مردم توان خرید کالای دیگری برای استفاده با آن ندارند.
اکبر عبدی، هنرپیشه سینمای ایران با در ویدیویی با بیان اینکه عده زیادی در ایران از فقر و نداری خودکشی میکنند گفت امیدوارم مسعود پزشکیان بدون عذاب کشیدن از دنیا نرود. او با اشاره به یارانه ماهیانه یک میلیون تومانی گفت با این یارانه حتی روغن ۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی هم نمیتوان... pic.twitter.com/p7ljGu96k4-- ایران وایر (@iranwire) January 26, 2026