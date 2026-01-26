Monday, Jan 26, 2026

صفحه نخست » آرزوی طول عمر برای پزشکیان توسط اکبر عبدی

24.jpgایران وایر - اکبر عبدی، هنرپیشه سینمای ایران با در ویدیویی با بیان اینکه عده زیادی در ایران از فقر و نداری خودکشی‌ می‌کنند گفت امیدوارم مسعود پزشکیان بدون عذاب کشیدن از دنیا نرود.

او با اشاره به یارانه ماهیانه یک میلیون تومانی گفت با این یارانه حتی روغن ۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی هم نمی‌توان خرید و به فرض داشتن روغن هم مردم توان خرید کالای دیگری برای استفاده با آن ندارند.

مطلب قبلی...
eful.jpg
گزارش افشاگرانه رویترز: نقش پنهان جمهوری اسلامی در سرکوب مسلمانان روهینگیایی در میانمار
مطلب بعدی...
euor.jpg
آرایش جنگی «تمام عیار» در خاورمیانه؛ رمزگشایی از «آرمادای» ترامپ برای رویارویی نظامی با ایران

