شیخ با جنگ‌افزار دین‌اش حرف می‌زند

و با رگبارش هر سخنی را قطع می‌کند

شیخ با شمشیر دین‌اش

عاشقان ایران را همچنان درهم می‌کوبد

بیزارم از کسانی که می‌گویند که شیخ

معنای دین‌اش را خوب نیاموخته‌ است

*

هیچ کس رساتر از خون این جوانان

از سرشت دین شیخ سخن نمی‌گوید

خونی که در همه‌ی شهرهای ایران جاری‌ست

*

بیزارم از عارفانی که روی دین شیخ

زنبق و سوسنِ سفید می‌گذارند

شمشیرش را رنگین کمان می‌بینند

و دیوان‌اش را فرشته

بیزارم از ماله‌‌کشان عرفانی

*

آی رفیق چپ‌گرا که در تعریفی از سرمایه گرفتار مانده‌ای

اکنون که شیخ با تیربارهای ایمان‌اش

ایران و آینده‌اش را به رگبار بسته است

اکنون که از هزار جای ایران خون می‌رود

همرزمان جهانی‌ات چرا خاموش‌اند،

همرزمانی که مثل مور و ملخ

دانشگاه‌ها و خیابان‌ها را پُر کرده‌ بودند،

و بانگِ های و هوی‌‌‌شان برای غزه

گوش‌های رسانه‌ها را کر کرده بود؟

سرچشمه‌ی کارزارشان مگر عشق به انسان نبود؟

*

راستی رفیق

همسنگران جهانی‌ات،

سربازان گمنام شیخِ مبارز‌اَت اکنون

در سراسر ایران

پشت تیربارها و دوشکا‌ها نشسته‌اند

از شیخ، از قهرمان ضد امپریالیستی‌ات نمی‌خواهی بخواهی

که دست از کشتار ایرانیان بردارد؟

*

راستی رفیق

اجازه می‌دهی که یهودیان، این دوستان باستانی ایران

زخم‌های ایرانیان را ببندند

و فریادشان را به گوش جهانیان برسانند؟

به غیرت ضد اسرائيلی‌ و ضد امپریالیستی‌ات برنمی‌خورد؟

*

قاعده‌‌ای زرّین می‌گوید

از میهن‌ات که دور شوی گم خواهی شد

*

راستی رفیق

حال سیاسی‌ات خوب است؟

*

رضا فرمند