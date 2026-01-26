جمهوری اسلامی ایران امروزه با انبوهی از بحرانهای پیچیده روبروست که همگی مؤید بروز علائم فروپاشی ساختاری در نظام سیاسی آن است. اقتصاد فروپاشیده ، سرکوب شدید مردم توسط رهبر نظام دیکتاتوری ، بی اعتمادی عمومی، بحران محیط زیست وغیره کاملا نشان میدهد که مشروعیت این نظام سیاسی در داخل کاملا از بین رفته است از سوی دیگر سیاستهای نابخرانه این رژیم در پی افزایش تهدیدات نظامی در هر سه سطح ملی (علیه شهروندان خود) ، منطقه ای و بین المللی علائم بروز مجدد جنگ در منطقه را افزایش داده است. درک شهروندان ایران بر ضرورت رهایی از وضعیت فعلی و تغییر نظام سیاسی ایران و جایگزینی یک نظام دمکراتیک بمنظور نمایندگی حقوق ملت ایران در جهان آزاد است. رهبران جمهوری اسلامی ایران با نقض آشکار قوانین ومققرات بین المللی وافزایش سرکوب های وحشیانه شهروندان وقتل عام گروهی انسانهای مدافع حقوق قانونی خود، با ارائه تفسیر غلط از "اعمال حاکمیت ملی" تلاش کرده است تا با قطع اینترنت مانع افشای جنایات سازمان یافته توسط قاتلان وجنایتکاران حکومتی باشد که در رأس آنها علی خامنه ای (رهبر مستبد رژیم) ، علی لاریجانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) ، محسنی اژه ای (رئیس قوره قضائیه) و احمد وحید (معاون فرمانده کنونی سپاه ) که همگی بعنوان طراحان اصلی برنامه سرکوب شدید و قتل عام شهروندان در اعتراضات اخیر بوده اند.

بدون تردید، اهتمام گروههای سیاسی در خارج از کشور برای تحت پیگرد قراردادن جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی یک اولویت اساسی است ولی این اقدامات در سایه همکاری جدی همه نیروهای سیاسی تحت یک "ائتلاف ملی " است که بتواند بارقه امید را دوباره به مردم سرخورده از نزاع های سیاسی بازگرداند. این مقاله با تمرکز بر مقررات حقوق بین الملل تلاش دارد تا ضمن تاکید بر موارد تخلف مقامات ج.ا ، روشهای مسئولیت پذیر کردن مقامات جمهوری اسلامی را با توصیه به استفاده از ساز وکارهای حقوق بین الملل مورد توصیه قرار دهد و ضمن دعوت از همه گروههای سیاسی دغدغه مند به مسایل کشور ، از این ساز وکارها برای دعوت به همسویی وهمکاری همگانی ذیل اصل "ضرورت نجات کشور" از این وضعیت کنونی استفاده نماید. با اغتنام از فرصت پیش آمده نسبت به جلوگیری از تداوم این جنایات سازمان یافته رژیم ، موارد زیر بعنوان موارد فاحش نقض حقوق بشر توسط این رژیم جهت اطلاع همه گروههای سیاسی توصیه به انجام اقدام مقتضی معرفی می شوند. بدیهی است تشکیل کارگروه حقوقی توسط نیروهای آشنا به موازین حقوق بین الملل در شرایط کنونی یک ضرورت غیر قابل انکار بشمار می آید:

تخلف اول: استفاده رژیم جمهوری اسلامی از نیروهای دفاع ملی در سرکوب علنی اعتراضات قانونی مردم ایران و قتل عام آنها در خیابانها نقض آشکار :

- کنوانسیون 1949 ژنو.

- قواعد آمره بین‌المللی.

- بند های 1 و2 منشور ملل متحد: ( هدف سازمان ملل: حفظ صلح، کرامت انسانی و حقوق بشراست و دولت‌ها موظف‌اند از زور علیه مردم خود به‌نحوی که ناقض حقوق بنیادین باشد خودداری کنند.)

-

- اعلامیه جهانی حقوق بشر( مواد 3: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، 5: ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و 20: حق تجمع مسالمت‌آمیز).

- میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مواد : 6: حق ذاتی حیات (غیرقابل تعلیق حتی در وضعیت اضطراری)، ماده 7: ممنوعیت شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و ماده 21 یعنی حق تجمع مسالمت‌آمیزتوسط شهروندان).

- اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (رم - 1998): ماده 7 مصرح میدارد ، اگر قتل مردم: گسترده یا سیستماتیک باشد ، علیه جمعیت غیرنظامی ، با آگاهی و دستور مقامات باشد ، مصداق روشن جنایت علیه بشریت است.