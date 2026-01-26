Monday, Jan 26, 2026

صفحه نخست » هفت آخوند در اعتراضات اخیر کشته شدند

akhoond.jpgمدیر حوزه‌های علمیه تهران، ادعا کرد «هفت روحانی» در اعتراضات دی کشته شده‌اند.

به گفته محمدهادی رحیمی‌صادق، از این هفت نفر یک نفر در تهران و بقیه مربوط به نقاط دیگر ایران بوده است.

رحیمی صادق همچنین گفته «در تهران به ۶۵ مسجد تعرض شده و به چند حوزه علمیه هم خسارت» وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، او روز دوشنبه در جریان «اجلاسیه علمای پایتخت» همچنین گفته است: «مسجد شهید بهشتی تهرانپارس نیز در روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه» به آتش کشیده شده است.

آماری دقیق از کشته‌شده‌های اعتراضات اخیر در دست نیست. نهادهای حقوق بشر تخمین می‌زنند که هزاران نفر از آغاز اعتراضات دی ۱۴۰۴ کشته و زخمی شده‌ باشند. خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) تا روز ۵ بهمن (۲۵ ژانویه)، کشته‌شدن ۵۱۴۹ معترض را تایید کرده و گفته در حال بررسی ۱۷ هزار مورد جان‌باخته دیگر است. نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که ممکن است آمارهای قطعی چند برابر رقمی باشد که فعلا تایید شده است.

