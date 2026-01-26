مدیر حوزه‌های علمیه تهران، ادعا کرد «هفت روحانی» در اعتراضات دی کشته شده‌اند.

به گفته محمدهادی رحیمی‌صادق، از این هفت نفر یک نفر در تهران و بقیه مربوط به نقاط دیگر ایران بوده است.

رحیمی صادق همچنین گفته «در تهران به ۶۵ مسجد تعرض شده و به چند حوزه علمیه هم خسارت» وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، او روز دوشنبه در جریان «اجلاسیه علمای پایتخت» همچنین گفته است: «مسجد شهید بهشتی تهرانپارس نیز در روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه» به آتش کشیده شده است.