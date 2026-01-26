Monday, Jan 26, 2026

صفحه نخست » درخواست دیدار فوری قاآنی با خامنه ای رد شد

22.jpgیورونیوز - کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل ادعا کرد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه برای «دیدار فوری» را «رد کرده» است.
این رسانه در گزارشی اختصاصی در وبسایت خود نوشت: «پس از افشاگری شبکه ۱۴ درباره دزدی صدها میلیون دلار از صندوق سپاه پاسداران توسط اسماعیل قاآنی و شریکش نبی‌زاده، رژیم ایران مجموعه‌ای از اقدامات را آغاز کرده است.»

به ادعای این رسانه این اقدامات از جمله شامل «تحقیقات امنیتی، تلاش برای بازگرداندن شرکا به ایران ظرف ۷۲ ساعت و امتناع کم‌سابقه خامنه‌ای از دیدار با قاآنی» است؛ اقدامی که عمق شکاف‌ها در عالی‌ترین سطوح سپاه را نشان می‌دهد.

بر اساس اطلاعاتی که این شبکه تلویزیونی اسرائیل منتشر کرده، اسماعیل قاآنی برای بازجویی نزد مجید خادمی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده است؛ اما مهم‌تر از آن این که قاآنی پس از این بازجویی، درخواست دیدار با رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرده که درخواستش رد شده است.

به گفته این شبکه، منابعی در ایران این اقدام را نشانه «بی‌اعتمادی بسیار شدید» نسبت به فرمانده ارشد نظامی می‌دانند که مستقیماً زیر نظر خامنه‌ای فعالیت می‌کند.

هم‌زمان دستور داده شده است که نبی‌زاده و همسرش ظرف ۷۲ ساعت و به هر طریق ممکن به ایران منتقل شوند. در گزارش کانال ۱۴ آمده که سفیر ایران در ازبکستان که روابط نزدیکی با نبی‌زاده دارد، مسئول این مأموریت شده بود، اما او تمام راه‌های ارتباطی را قطع کرده و ناپدید شده است؛ امری که گمانه‌زنی‌ها درباره رفتن او به مخفیگاه را برانگیخته است.

کانال ۱۴ اسرائیل پیشتر در گزارشی اختصاصی از فساد مالی قاآنی پرده برداشته و نوشته بود که در مرکز این پرونده، سازوکاری پیچیده برای پول‌شویی و فروش منابعی قرار دارد که ظاهراً برای دور زدن تحریم‌ها در اختیار این سازمان بوده، اما در عمل توسط قاآنی و کمال‌الدین نبی‌زاده، تبعه افغانستان و نزدیک به طالبان، برای انتقال پول به حساب‌های شخصی و خرید املاک در مسکو، ترکیه و ازبکستان استفاده شده است.

بنا بر اطلاعات موجود، این املاک به نام زکیه، همسر نبی‌زاده ثبت شده که زبان خارجی نمی‌داند؛ موضوعی که او را به «مهره‌ای پوششی» ایده‌آل تبدیل کرده است.

24.jpg
رئیس جبهه اصلاحات می‌گوید که قصد کشتن او و اعضای خانواده‌اش را داشته‌اند!
za.jpg
سه شرط زیدآبادی و سکوت درباره کشتار ایرانیان

