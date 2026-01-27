خبرنامه گویا با استناد به دادههای گوگل آنالیتیکس سرورهای پورتال گویا میتواند تأیید کند که برای اولین بار پس از شروع خاموشی اینترنت در ایران، ما در حال مشاهده ترافیک از داخل کشور هستیم. این ترافیک هماکنون حدود ۳۰٪ سطحی است که پیش از قطع سراسری اینترنت ثبت میشد و این امر نشاندهنده بازگشت محدود کاربران ایرانی به اینترنت جهانی است.
این بازگشت نسبی ترافیک در حالی رخ داده که قطع سراسری اینترنت در ایران از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴) همچنان ادامه دارد و سازمانهای مستقل مانند نتبلاکس اعلام کردهاند که دسترسی به اینترنت هنوز در سطوح حداقلی و در قالب اتصالهای بسیار محدود و کنترلشده است.
نتبلاکس: اینترنت هنوز نه به حالت عادی برگشته و نه آزاد
بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده از سوی نتبلاکس و منابع خبری معتبر:
-
اینترنت بینالملل در ایران اکنون در سطوح بسیار کم و به صورت فیلتر شده قابل دسترسی است و هنوز اتصال گسترده و آزاد به شبکه جهانی برقرار نشده است.
-
این دسترسی محدود شامل سرویسهای خاص و انتخابی است و بیشتر در چارچوب مدل «لیست سفید» (Whitelist) بازگشایی شده است -- یعنی تنها برخی مسیرهای کنترلشده اجازه عبور داده میشود و بخش اعظم اینترنت جهانی هنوز مسدود است.
نیاز به ابزارهای دور زدن فیلترینگ
تحلیلهای فنی نشان میدهند که حتی با وجود بازگشت نسبی ترافیک:
-
کاربران هنوز برای اتصال به بخشهایی از اینترنت جهانی به ابزارهای عبور از سانسور (فیلترشکنها، ویپیانها، تونلها) نیاز دارند، چرا که اتصال مستقیم و پایدار بدون این ابزارها به شکل گسترده فراهم نیست.
-
بسیاری از مسیرهای اتصال بدون ابزارهای تخصصی یا در دسترس نیستند، یا فقط به صورت بسیار کند و ناپایدار فعالاند.