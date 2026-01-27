Tuesday, Jan 27, 2026

صفحه نخست » عباس عبدی پس از ۲۰ سال دست از نوشتن کشید

abdi.jpg

کانال باشگاه روزنامه‌نگاران: «عباس عبدی» روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی اعلام کرد که دیگر نمی‌نویسد.

یکی از اتفاقات روزهای اخیر این بود که این روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، دست از نوشتن کشید.

عبدی در آخرین یادداشتی که روز ۲۲ دی‌ماه در روزنامه اعتماد منتشر کرد، خبر داد که «این آخرین نوشته مطبوعاتی من خواهد بود.» از آن تاریخ ایشان دیگر هیچ یادداشتی منتشر نکرده است.

عباس عبدی در ۲۰ سال اخیر تقریبا هر روز برای روزنامه‌ها یادداشت و تحلیل می‌نوشته است.

***

