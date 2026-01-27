کانال باشگاه روزنامهنگاران: «عباس عبدی» روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی اعلام کرد که دیگر نمینویسد.
یکی از اتفاقات روزهای اخیر این بود که این روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، دست از نوشتن کشید.
عبدی در آخرین یادداشتی که روز ۲۲ دیماه در روزنامه اعتماد منتشر کرد، خبر داد که «این آخرین نوشته مطبوعاتی من خواهد بود.» از آن تاریخ ایشان دیگر هیچ یادداشتی منتشر نکرده است.
عباس عبدی در ۲۰ سال اخیر تقریبا هر روز برای روزنامهها یادداشت و تحلیل مینوشته است.
