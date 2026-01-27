ایندیپندنت - کاربران شبکههای اجتماعی روز سهشنبه هفتم بهمن ماه اخباری از شنیدهشدن صدای انفجار و تیراندازی از منطقه نظامی پارچین در جنوب تهران را منتشر کردند.
این خبرها در کانالهای تلگرام رسانههای امنیتی هم بازنشر شد.ساعاتی پس از انتشار این گزارشها، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: «پیگیریهای خبرنگار ما نشان میدهد که گزارشی از وقوع حادثه یا انفجار در این منطقه نبوده و این صداها مربوط به فعالیتهای معمول و روزانه این مرکز نظامی بوده است.»
مجتمع نظامی پارچین، یکی از مراکز مورد مجادله آژانس بینالمللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی بر سر کاربرد نظامی هستهای است.
فوری-- Farhad Mottaghi (@farhad_mottaghi) January 27, 2026
دستور تخلیه پارچین!
تمامی پرسنل در لحظه بنا به دستور مجبور به تخلیه پارجین شدند. حتی اجازه اتمام کاری که در دست داشتند را هم نداشتند.
آیا #حمله_آمریکا امروز است یا ترامپ جنگ روانی را زود تر به راه انداخته است؟
تصویری تکاندهنده از یک مدرسه در ایران
تسلیت کوچکترین فرزند ایران با تاخیر دوهفتهای